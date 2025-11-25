​СБУ і Нацполіція викрили чотири нові схеми ухилення від мобілізації у Києві й на заході України

Вартість послуг коливалася в межах 2-13 тисяч доларів.

Служба безпеки спільно з Національною поліцією встановили і припинили діяльність чотирьох нових схем ухилення від мобілізації.

За інформацією СБУ, у Києві, на Закарпатті та Львівщині слідчі дії привели до викриття семи організаторів оборудок.

Учасники схем за гроші — від 2 до 13 тисяч доларів — пропонували військовозобов’язаним уникнути призову за допомогою підроблених документів або забезпечити нелегальний виїзд за кордон поза пунктами пропуску.

Так, у Києві слідчі задокументували злочинну діяльність посередника, який за допомгою знайомого лікаря оформлював призовникам фіктивне опікунство над літніми людьми. Правоохоронці затримали чоловіка та його спільника під час отримання грошей.

На Закарпатті викрили ще двох фігурантів. Рецидивіст і лікар-інфекціоніст продавали охочим довідки з вигаданими діагнозами про «важкі хвороби».

На Львівщині затримано членкиню експертної комісії з оцінювання повсякденного функціонування особи, яка за хабарі сприяла продовженню групи інвалідності для подальшого виїзду за кордон. У цьому ж регіоні оперативники затримали двох ділків, які намагалися організувати для призовників нелегальний «трансфер» до Євросоюзу. Затримання відбулося в момент отримання коштів.

Фігурантам повідомили про підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон, службовому підробленні, одержанні неправомірної вигоди службовою особою та зловживанні впливом.

Підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.