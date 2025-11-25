Київ. Скасована прем’єра
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
​СБУ і Нацполіція викрили чотири нові схеми ухилення від мобілізації у Києві й на заході України

Вартість послуг коливалася в межах 2-13 тисяч доларів.

затримання фігурантів схем ухилення від мобілізації

Служба безпеки спільно з Національною поліцією встановили і припинили діяльність чотирьох нових схем ухилення від мобілізації. 

За інформацією СБУ, у Києві, на Закарпатті та Львівщині слідчі дії привели до викриття семи організаторів оборудок.

Учасники схем за гроші — від 2 до 13 тисяч доларів — пропонували військовозобов’язаним уникнути призову за допомогою підроблених документів або забезпечити нелегальний виїзд за кордон поза пунктами пропуску.

Так, у Києві слідчі задокументували злочинну діяльність посередника, який за допомгою знайомого лікаря оформлював призовникам фіктивне опікунство над літніми людьми. Правоохоронці затримали чоловіка та його спільника під час отримання грошей.

На Закарпатті викрили ще двох фігурантів. Рецидивіст і лікар-інфекціоніст продавали охочим довідки з вигаданими діагнозами про «важкі хвороби».

На Львівщині затримано членкиню експертної комісії з оцінювання повсякденного функціонування особи, яка за хабарі сприяла продовженню групи інвалідності для подальшого виїзду за кордон. У цьому ж регіоні оперативники затримали двох ділків, які намагалися організувати для призовників нелегальний «трансфер» до Євросоюзу. Затримання відбулося в момент отримання коштів.

Фігурантам повідомили про підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон, службовому підробленні, одержанні неправомірної вигоди службовою особою та зловживанні впливом.

Підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
