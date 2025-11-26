Це спеціальні безпілотники, призначені для ефективної боротьби з ворожими розвідувальними та ударними БпЛА.

У маркетплейсі DOT-Chain Defence вже доступні дрони-перехоплювачі

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

“Продовжуємо максимально спрощувати та прискорювати процес забезпечення наших Сил оборони найсучаснішими засобами. «Агенція оборонних закупівель» Міноборони додала до маркетплейсу зброї DOT-Chain Defence критично важливий елемент – дрони-перехоплювачі”, – написав Шмигаль.

Він зазначив, що це спеціальні безпілотники, призначені для ефективної боротьби з ворожими розвідувальними та ударними БпЛА. Вони посилять ППО на тактичному рівні.

За словами міністра, відтепер підрозділи можуть за державні кошти та без зайвих погоджень самостійно обирати та замовляти необхідні їм засоби безпосередньо через ІТ-систему. Це принцип автономії та довіри.

У маркетплейсі вже доступні дрони від трьох українських виробників, а ще троє будуть законтрактовані найближчим часом.