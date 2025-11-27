Головне за ніч та ранок четверга, 27 листопада: наслідки удару по Тернопілю, понад 210 боєзіткнень

Нічна повітряна атака, 213 бойових зіткнень, бої на Покровському та Лиманському напрямках, ворожі обстріли, пожежа в Гонконзі.

Унаслідок російського удару по Тернополю померла ще одна людина – 12-річна дівчинка Андріяна. Дев'ять днів вона боролася за життя.

Ворожий удар убив і її маму, а сестра – досі в лікарні, повідомив мер міста Сергій Надал.

Андріяна стала 35 жертвою російського удару, скоєного 19 листопада. Тоді ворог масовано атакував місто ракетами Х-101. Значних руйнувань зазнали дві багатоповерхівки.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 213 боїв.

Найбільше – на Лиманському (44) і Покровському (57) напрямках.

Сили оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, пункт управління БпЛА та один інший важливий об’єкт ворога.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1 140 російських солдатів. Від початку повномасштабного вторгнення війська РФ втратили близько 1 169 690 осіб.

У ніч на 27 листопада, починаючи з 18 години попереднього дня, росіяни били по Україні 142-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. Атаку провели з російських напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ і з Криму, з Гвардійського.

Близько 90 дронів – "шахеди", повідомили Повітряні сили. Зафіксовано влучання 42 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння уламків на трьох локаціях.

“За попередніми даними станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 92 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни”, – йдеться у повідомленні.

За інформацією видання Politico, державний секретар США Марко Рубіо передав європейським союзникам вимогу від президента Дональда Трампа спершу укласти мирну угоду про припинення війни в Україні, а вже потім предметно обговорювати питання надання нашій державі безпекових гарантій.

У Білому домі переконують, що президент буде готовий говорити про те, як захистити Україну від повторних нападів - але пізніше, коли з'явиться підписаний документ про мир. При цьому у Вашингтоні запевняють, що безпекові гарантії стануть одним із пунктів будь-якого мирного плану.

Трамп, за словами журналістів, не хоче детально узгоджувати пункти мирної угоди, а просто зацікавлений у якомога скорішому її підписанні.

У власній соцмережі Truth Social президент США Дональд Трамп опублікував гнівну тираду на адресу видання The New York Times, де вийшла стаття про його "старіння та втому".

Господар Білого дому назвав співробітників газети "покидьками", а авторку матеріалу Кеті Роджерс - "огидною і зовні, і всередині". Саме видання, на його думку, є "ворогом народу" і "скоро розвалиться".

Трамп також традиційно перелічив усі досягнення своєї другої каденції і додав, що проходив медичний огляд, який показав "ідеальні результати", а також когнітивний тест, який склав "з найвищою оцінкою" - тому, мовляв, не може бути й мови про "втрату енергії".

Станом на ранок кількість жертв внаслідок пожежі в Гонконзі зросла до 55 людей, повідомили в The Guardian з посиланням на місцеву владу. Ще 72 людини отримали поранення.

Пожежа спалахнула в житловому комплексі на 2000 квартир учора вдень. В цьому ЖК мешкали понад 4600 людей. Понад 200 з них станом на ранок вважалися зниклими безвісти.

Серед 55 жертв 51 людина померла на місці, а четверо – в лікарнях, додає NBC News.

У конструкціях будинків використовували легкозаймистий бамбук, що могло сприяти швидкому поширенню займання. Поліція затримала трьох представників будівельної компанії, яка зводила комплекс: двох директорів і інженерного консультанта.

26 листопада в Олімпії у Греції урочисто запалили Олімпійський вогонь для зимових Ігор в Мілані–Кортіні-2026, повідомив НОК України.

“Через сильний дощ і пориви вітру основна частина церемонії відбулася в Археологічному музеї Олімпії. Та попри зміну локації, ритуал залишився вірним давній традиції”, - йдеться у повідомленні. Через погіршення погоди полум’я було заздалегідь запалене ще в понеділок. Це сталось біля Храму Гери за допомогою параболічного дзеркала й сонячних променів. Полум’я зберігали у спеціальному ліхтарі й використали для запалення факела всередині музею.

4 грудня вогонь передадуть до Італії, де розпочнеться національний етап маршруту. Перед тим відбудеться дев’ятиденна грецька частина естафети, яка закінчиться в Афінах.

Естафета Олімпійського вогню почнеться у Римі й триватиме з 6 грудня 2025 року до 6 лютого 2026 року. Завершиться естафета у Мілані, коли під час церемонії відкриття XXV зимових Олімпійських ігор полум’я запалає на стадіоні “Сан-Сіро”.

Тримаймося!