Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 2 населені пункти Харківської області. Внаслідок обстрілу в с. Мотузівка Сахновщинської громади постраждали 52-річна жінка і 12-річний хлопчик.

Про це розповів начальник ОВА Олег Синєгубов.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

1 БпЛА типу «Герань-2»;

6 БпЛА (тип встановлюється).

У с. Мотузівка Берестинському районі пошкоджено 4 приватні будинки, господарчу споруду.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 113 людей. Залишилися 19 людей. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 13 660 людей.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог шість разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників поблизу Вовчанська, Амбарного та Дворічанського.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість ворожих атак. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у напрямку населених пунктів Петропавлівка, Мала Шапківка, Піщане, Новоплатонівка.