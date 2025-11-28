Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Київ. Скасована прем’єра
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
На Харківщині через агресію РФ постраждав 12-річний хлопчик

Також постраждала 52-річна жінка. 

Фото: З відкритих джерел

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 2 населені пункти Харківської області. Внаслідок обстрілу в с. Мотузівка Сахновщинської громади постраждали 52-річна жінка і 12-річний хлопчик. 

Про це розповів начальник ОВА Олег Синєгубов. 

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 

  • 1 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 6 БпЛА (тип встановлюється).

У с. Мотузівка Берестинському районі пошкоджено 4 приватні будинки, господарчу споруду. 

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 113 людей. Залишилися 19 людей. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 13 660 людей.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог шість разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників поблизу Вовчанська, Амбарного та Дворічанського.  

На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість ворожих атак. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у напрямку населених пунктів Петропавлівка, Мала Шапківка, Піщане, Новоплатонівка.
