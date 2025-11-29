Курсанта Одеської військової академії знайшли мертвим

Першокурсник був знайдений за межами розташування підрозділу.

26 листопада 2025 року першокурсник Одеської військової академії був знайдений за межами розташування підрозділу без ознак життя.

Про це повідомила пресслужба Одеської військової академії.

“Керівництво Академії співпрацює зі слідчими органами, паралельно призначено службове розслідування. За попередніми результатами вже готова низка кадрових рішень. Обставини інциденту з’ясовуються”, - запевнили в академії.

Зазначається, що правоохоронці попередньо кваліфікували подію як самогубство, водночас перевіряється версія перевищення службових повноважень.

“У разі підтвердження — усі винні понесуть відповідальність за законом”, - пообіцяли у навчальному закладі.