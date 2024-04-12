Тепер він очолює Військову академію в Одесі.

Герой України, генерал-майор Андрій Ковальчук пішов з посади командувача оперативним командуванням “Південь”.

Про це повідомила пресслужба оперативного командування “Південь”.

“Я пишаюся тим, що мав честь і довіру бути вашим командиром, бути командувачем славетного й норовливого Півдня, якій вміє бути лагідно-теплим і гостинно-привітним для своїх та бурхливо-пекельним, люто-штормовим для ворогів”, - написав Ковальчук.

Він згадав приклади успішного звільнення територій на півдні України від російського загарбника, і подякував тим, з ким служив ці роки.

Згодом стало відомо, що Андрій Ковальчук став начальником Військової академії в Одесі.

“Призначення генерал-майора Андрія Ковальчука на посаду начальника Одеської військової академії є не лише важливою подією для самої академії, а й для всієї країни. Його винятковий досвід у військовій справі, відвага і відданість принесуть новий рівень в освітній процес та підготовку майбутніх офіцерів”, - запевнили в академії.