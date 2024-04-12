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У ЗСУ триває ротація підрозділів, які з лютого 2022 року виконували завдання на фронті — Генштаб

Водочас у ЗСУ посилюють бригади, які продовжують виконувати бойові завдання на фронті.

У ЗСУ триває ротація підрозділів, які з лютого 2022 року виконували завдання на фронті — Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

Триває планова ротація підрозділів, які з початку повномасштабного вторгнення виконували завдання в районах бойових дій.

Про це йдеться у заяві Генерального штабу ЗСУ.

"Попри те, що російські окупанти продовжують тиснути на багатьох напрямках, знайдені можливості для почергової відправки бригад на відпочинок", — зазначили у відомстві.

Також у ЗСУ посилюють бригади, які продовжують виконувати бойові завдання на фронті.

"Таке рішення вдалось ухвалити, зокрема, і після перегляду чисельності певних підрозділів, які не беруть участі у бойових діях. Вивільнені тисячі військовослужбовців були спрямовані до  бойових частин", — пояснили у Генштабі ЗСУ.

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