У ЗСУ триває ротація підрозділів, які з лютого 2022 року виконували завдання на фронті — Генштаб

Водочас у ЗСУ посилюють бригади, які продовжують виконувати бойові завдання на фронті.

Триває планова ротація підрозділів, які з початку повномасштабного вторгнення виконували завдання в районах бойових дій.

Про це йдеться у заяві Генерального штабу ЗСУ.

"Попри те, що російські окупанти продовжують тиснути на багатьох напрямках, знайдені можливості для почергової відправки бригад на відпочинок", — зазначили у відомстві.

Також у ЗСУ посилюють бригади, які продовжують виконувати бойові завдання на фронті.

"Таке рішення вдалось ухвалити, зокрема, і після перегляду чисельності певних підрозділів, які не беруть участі у бойових діях. Вивільнені тисячі військовослужбовців були спрямовані до бойових частин", — пояснили у Генштабі ЗСУ.