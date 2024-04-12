Російська авіація атакувала житловий сектор та залізничний вокзал у Сумах, троє людей постраждали (доповнено)

Внаслідок авіаудару по житловому сектору у місті Суми травмовані троє людей, повідомляє пресслужба Сумської ОВА.
“Сьогодні о 14 год. 55 хв. росіяни здійснили авіаудар по цивільній інфраструктурі та житловому сектору міста Суми. Внаслідок удару, попередньо, травмовано троє людей”, — ідеться в повідомленні.
В "Укрзалізниці" додали, що "в результаті ворожого обстрілу на вокзалі станції Суми постраждалих немає: всі пасажири та працівники вокзалу щойно покинули укриття".
Внаслідок удару пошкоджені вокзальні вікна, але колії цілі, всі поїзди прибуватимуть та вирушатимуть за розкладом.
Внаслідок авіаудару частково зруйнована покрівля нежитлового приміщення, сталося займання покрівлі, пошкоджені вікна у двох адміністративних нежитлових приміщеннях та 73 вікна в трьох житлових будинках.