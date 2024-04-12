Російська авіація атакувала житловий сектор та залізничний вокзал у Сумах, троє людей постраждали (доповнено)

Внаслідок авіаудару по житловому сектору у місті Суми травмовані троє людей, повідомляє пресслужба Сумської ОВА.

“Сьогодні о 14 год. 55 хв. росіяни здійснили авіаудар по цивільній інфраструктурі та житловому сектору міста Суми. Внаслідок удару, попередньо, травмовано троє людей”, — ідеться в повідомленні.

В "Укрзалізниці" додали, що "в результаті ворожого обстрілу на вокзалі станції Суми постраждалих немає: всі пасажири та працівники вокзалу щойно покинули укриття".

Внаслідок удару пошкоджені вокзальні вікна, але колії цілі, всі поїзди прибуватимуть та вирушатимуть за розкладом.

Фото: Сумська ОВА

Внаслідок авіаудару частково зруйнована покрівля нежитлового приміщення, сталося займання покрівлі, пошкоджені вікна у двох адміністративних нежитлових приміщеннях та 73 вікна в трьох житлових будинках.