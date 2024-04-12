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Умєров обговорив з главою Міноборони Японії потреби України

Колеги обговорили ситуацію на фронті.

Умєров обговорив з главою Міноборони Японії потреби України
Фото: Рустем Умєров/ Facebook

Глава Міноборони України Рустем Умєров обговорив з міністром оборони Японії Мінору Кіхарою ситуацію на фронті та нагальні військові потреби ЗСУ.

Про це повідомив очільник Міноборони у Facebook.

"Провів телефонну розмову зі своїм японським колегою, Міністром оборони Японії Мінору Кіхарою. Подякував Японії за всебічну підтримку в нашій боротьбі з російською агресією. Поінформував про динаміку на полі бою та наші нагальні військові потреби", — написав Умєров.

Умєров також подякував Японії за участь в ІТ-коаліції та коаліції з розмінування, надання військової техніки та реабілітацію поранених українських воїнів.

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