Через ворожий удар у Костянтинівці на Донеччині постраждали шестеро людей (оновлено)

Через ворожий обстріл багатоповерхівки у Костянтинівці Донецокої області постраждали щонайменше троє людей.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

“Сьогодні ворог завдав удару по житловому сектору м. Костянтинівка Краматорського району. Ракета влучила у п'ятиповерхівку, виникла пожежа балконів з 2-го по 5-й поверх”, — ідеться у повідомленні.

Оновлення. За даними слідства прокуратури, поранення різного ступеня тяжкості дістали шестеро місцевих мешканців: 25, 54 та 56-річні жінки, а також чоловіки 24, 32 й 36 років. Потерпілих з травмами і осколковими пораненнями доставлено до медичного закладу.

Пошкоджено житлові будинки, автомобілі, лінії електромережі. Тип озброєння, який окупанти використали проти містян, встановлюється.

Внаслідок удару виникла пожежа площею 150 м.кв. Поранень зазнали троє людей.