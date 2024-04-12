Нідерланди виділили мільярд євро на військову допомогу Україні й 400 млн євро на відновлення.
Про це повідомив прем’єр-міністр країни Марк Рютте у розмові з Президентом України Володимиром Зеленським.
За словами Зеленського, це додаткова допомога до зобов’язань у межах двосторонньої безпекової угоди. Глава держави назвав такий крок Амстердама "взірцевим прикладом підтримки України".
Також президент і прем'єр обговорили спільну роботу з партнерами над пришвидшенням постачання снарядів для артилерії, амуніції й систем ППО.
"Подякував за результативну конференцію Justice for Ukraine у Гаазі та запуск за її підсумками Реєстру збитків. Розповів про підготовку Саміту миру у Швейцарії й запросив Нідерланди приєднатися. Ми також обговорили необхідні зусилля, щоб цей захід підтримало якнайбільше країн", - додав Зеленський.
- Наступного року Україна також може розраховувати на фінансову підтримку Нідерландів. У весняному меморандумі уряд, що йде у відставку, вже виділив на ці цілі 1,5 мільярда євро. Гроші в основному призначені для військової підтримки, але також на відновлення та реконструкцію.