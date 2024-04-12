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ФБР занепокоєне можливістю терактів у США

Директор бюро вважає, що в Америці може відбутися скоординована атака, подібна стрілянині у Підмосков'ї.

ФБР занепокоєне можливістю терактів у США
Фото: CNN

Федеральне бюро розслідувань Сполучених Штатів відстежує ймовірність проведення терактів на території країни, подібних до атаки "Ісламської держави" у Підмосков'ї. Про це Палату представників Конгресу попередив директор відомства Крістофер Рей.

Як пише Reuters, станом на кінець 2023 фіскального року ФБР мала понад 4 тисяч відкритих справ про міжнародний тероризм. "За весь час моєї кар'єри не було моменту, коли така кількість загроз для громадського спокою та національної безпеки була б на такому високому рівні", - заявив конгресменам Рей.

Виступ директора ФБР спрямований на збільшення фінансування установи, проте відповідний законопроєкт навряд має потенціал у Палаті представників. Усе через заяви Дональда Трампа та його прихильників-республіканців, які звинувачують бюро в упередженому ставленні до експрезидента. 

  

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