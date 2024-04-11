Норвегія готується передати Україні 22 винищувачі F-16, - ЗМІ

Норвегія готується передати Україні винищувачі F-16 у межах коаліції винищувачів.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на норвезький портал Nettavisen.
Як повідомляє Nettavisen, Норвегія отримала дозвіл від США на передання Україні 22 винищувачів F-16. Також Україна може отримати двигуни, допоміжні матеріали, тренажери, запчастини та інше обладнання.
Втім, не всі з цих винищувачів повністю справн. Частина з них може використовуватись для запчастин та ремонту інших літаків.
Ймовірно, що придатними для польотів можуть бути 12 F-16, які Норвегія планувала продати американській компанії Draken International. Цей контракт підписали в грудні 2021 року.
Строки, коли Україна може отримати норвезькі F-16, не називаються. Водночас припускається, що цього не станеться до липневого саміту НАТО у Вашингтоні.
Що відбувається із передачею Україні F-16
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Українські пілоти, які вчаться на винищувачах F-16 у Данії та США, завершують навчальну програму. Проте про терміни постачання літаків до України говорити не варто.
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На початку квітня у Повітряних силах повідомляли про те, що українські пілоти відточують навички керування винищувачами F-16 у Данії та США. Також проходить навчання технічний персонал.
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29 березня уряд Бельгії схвалив 25-й пакет допомоги для України, в якому закладені додаткові 100 млн євро для обслуговування винищувачів F-16.
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Також нещодавно у Нідерландах заявили, що закуплять боєприпаси для українських F-16.
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Україна може розгорнути винищувачі F-16 вже в липні, але лише декілька. Для роботи з літаками до літа мають бути готові 12 українських пілотів.
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Тим часом Зеленський заявив, що цього року Україна отримає від союзників 10% від необхідної кількості винищувачів F-16. Глава держави зауважив, що цього замало, хіба що винищувачі будуть доповнені системами ППО.
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The New York Times писала що наразі Данія, Нідерланди, Норвегія та Бельгія зобов’язалися відправити в Україну близько 45 літаків, яких достатньо для трьох невеликих ескадрилій.
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Данія надішле перші шість наприкінці весни, а ще 13 винищувачів мають надійти до кінця року та у 2025.
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Речник Повітряних сил ЗСУ повідомляв, що Україна не будуватиме нову інфраструктуру для F-16, зараз триває адаптація українських аеродромів.