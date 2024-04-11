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Норвегія готується передати Україні 22 винищувачі F-16, - ЗМІ

12 винищувачів вже придатні до використання.

Норвегія готується передати Україні 22 винищувачі F-16, - ЗМІ
Норвегія готується передати Україні 22 винищувачі F-16 (ілюстративне фото)
Фото: defense.gov

Норвегія готується передати Україні винищувачі F-16 у межах коаліції винищувачів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на норвезький портал Nettavisen.

Як повідомляє Nettavisen, Норвегія отримала дозвіл від США на передання Україні 22 винищувачів F-16. Також Україна може отримати двигуни, допоміжні матеріали, тренажери, запчастини та інше обладнання.

Втім, не всі з цих винищувачів повністю справн. Частина з них може використовуватись для запчастин та ремонту інших літаків.

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Ймовірно, що придатними для польотів можуть бути 12 F-16, які Норвегія планувала продати американській компанії Draken International. Цей контракт підписали в грудні 2021 року.

Строки, коли Україна може отримати норвезькі F-16, не називаються. Водночас припускається, що цього не станеться до липневого саміту НАТО у Вашингтоні.

Що відбувається із передачею Україні F-16

  • Українські пілоти, які вчаться  на винищувачах F-16 у Данії та США, завершують навчальну програму. Проте про терміни постачання літаків до України говорити не варто.

  • На початку квітня у Повітряних силах повідомляли про те, що українські пілоти відточують навички керування винищувачами F-16 у Данії та США. Також проходить навчання технічний персонал. 

  • 29 березня уряд Бельгії схвалив 25-й пакет допомоги для України, в якому закладені додаткові 100 млн євро для обслуговування винищувачів F-16. 

  • Також нещодавно у Нідерландах заявили, що закуплять боєприпаси для українських F-16.

  • Україна може розгорнути винищувачі F-16 вже в липні, але лише декілька. Для роботи з літаками до літа мають бути готові 12 українських пілотів.

  • Тим часом Зеленський заявив, що цього року Україна отримає від союзників 10% від необхідної кількості винищувачів F-16. Глава держави зауважив, що цього замало, хіба що винищувачі будуть доповнені системами ППО.

  • The New York Times писала що наразі Данія, Нідерланди, Норвегія та Бельгія зобов’язалися відправити в Україну близько 45 літаків, яких достатньо для трьох невеликих ескадрилій. 

  • Данія надішле перші шість наприкінці весни, а ще 13 винищувачів мають надійти до кінця року та у 2025.

  • Речник Повітряних сил ЗСУ повідомляв, що Україна не будуватиме нову інфраструктуру для F-16, зараз триває адаптація українських аеродромів.

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