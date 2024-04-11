Норвегія готується передати Україні 22 винищувачі F-16, - ЗМІ

Норвегія готується передати Україні винищувачі F-16 у межах коаліції винищувачів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на норвезький портал Nettavisen.

Як повідомляє Nettavisen, Норвегія отримала дозвіл від США на передання Україні 22 винищувачів F-16. Також Україна може отримати двигуни, допоміжні матеріали, тренажери, запчастини та інше обладнання.

Втім, не всі з цих винищувачів повністю справн. Частина з них може використовуватись для запчастин та ремонту інших літаків.

Ймовірно, що придатними для польотів можуть бути 12 F-16, які Норвегія планувала продати американській компанії Draken International. Цей контракт підписали в грудні 2021 року.

Строки, коли Україна може отримати норвезькі F-16, не називаються. Водночас припускається, що цього не станеться до липневого саміту НАТО у Вашингтоні.

Що відбувається із передачею Україні F-16