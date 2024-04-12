Бельгійська прокуратура розслідує можливе втручання Росії у майбутні вибори до Європарламенту

Російські групи втручаються у європейські вибори, аби висунути кандидатами проросійських кандидатів і у майбутньому послабити підтримку Києва у Європі.

Бельгійська прокуратура розслідує можливе втручання Росії у майбутні вибори до Європейського парламенту на підставі висновків, які надали спецслужби.

Про це заявив прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо, передає Reuters.

Вдалося встановити, що російські групи втручаються у європейські вибори, аби висунути кандидатами проросійських кандидатів. Це дасть змогу послабити європейську підтримку України у боротьбі з російською агресією.

"Мета полягає в тому, щоб допомогти обрати більше проросійських кандидатів до Європейського парламенту і зміцнити певний проросійський наратив у цій інституції", - сказав де Кроо, додавши, що "ослаблена європейська підтримка України служить Росії на полі бою".

Бельгійський прем'єр також повідомив, що розслідування розпочали після того, як чеська влада виявила у Брюсселі активних проросійських агентів, котрі намагаються вплинути на європейських законодавців і навіть заплатити їм за просування проросійського порядку денного.

Де Кроо додав, що попросив про термінове скликання Євроюсту для обговорення цього питання, і запропонував, щоб порушило справу і Європейське управління з питань запобігання шахрайству (OLAF).

Перед європейськими виборами у червні партії, які критикували підтримку України з боку ЄС, такі як ультраправі Front National у Франції, "Австрійська партія свободи", "Альтернатива для Німеччини" ризикують набрати більше голосів, ніж п'ять років тому.