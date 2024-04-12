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​Рада ЄС ухвалила закон про правила переслідування за порушення чи обхід санкцій

Порушникам загрожують ув'язнення і штрафи.

​Рада ЄС ухвалила закон про правила переслідування за порушення чи обхід санкцій

12 квітня Рада ЄС ухвалила закон, що охоплює загальноєвропейські мінімальні правила переслідування за порушення чи обхід санкцій блоку у державах-членах.

Про це йдеться на сайті Ради.

Відповідно до закону, пушення санкцій тепер вважатимуть кримінальними злочинами в усіх державах-членах Євросоюзу, наприклад, допомога в обході заборони на поїздки, торгівля підсанкційними товарами або здійснення забороненої фінансової діяльності. Підбурювання, допомога при вчиненні злочинів також можуть підлягати покаранню.

"Держави-члени повинні забезпечити, щоб порушення санкцій ЄС вело до ефективних та пропорційних кримінальних покарань, які варіюються залежно від правопорушення. Однак умисне порушення санкцій має спричинити тюремне ув'язнення як максимальне покарання. Порушників обмежувальних заходів ЄС можуть додатково оштрафувати", - йдеться в повідомленні Ради ЄС.

Юридичних осіб також можуть притягувати до відповідальності, якщо злочин вчинила особа, що обіймає керівну посаду в організації. У таких випадках санкції можуть включати заборону підприємницької діяльності та відкликання дозволів на ведення економічної діяльності.

Закон вступить в силу через 20 днів після публікації в Офіційному журналі ЄС. Держави-члени мають 12 місяців на включення положень директиви до свого національного законодавства.

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