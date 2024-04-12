Держсекретар США Ентоні Блінкен поспілкувався щодо Ірану із турецьким, китайським та саудитським колегами

Блінкен наголосив, що “ескалація не є ні в чиїх інтересах”.

Держсекретар США Ентоні Блінкен розмовляв щодо Ірану з міністрами закордонних справ Туреччини, Китаю та Саудівської Аравії. Блінкен повідомив колегам, що їх країни повинні закликати Іран не посилювати конфлікт на Близькому Сході.

Про це повідомляє CNN.

Як зазначив речник Держдепартаменту Метью Міллер, Блінкен наголосив, що “ескалація не є ні в чиїх інтересах”.

США також “взаємодіяли з європейськими союзниками та партнерами протягом останніх кількох днів”, щоб передати подібне повідомлення щодо Ірану.

Крім того, Блінкен розмовляв із міністром оборони Ізраїлю Йоавом Галлантом, і підтвердив підтримку США Ізраїлю проти цих загроз.

Держсекретар також підкреслив “важливість виконання Ізраїлем зобов’язань, які прем’єр-міністр Нетаньяху дав президенту Байдену минулого тижня щодо покращення доставки гуманітарної допомоги допомоги в Газі, а також запровадити посилені заходи з усунення конфлікту та координації”.