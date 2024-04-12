Ворог атакував Україну крилатими ракетами, БпЛА та "Кинджалами" (оновлено)
Ворог атакував Україну крилатими ракетами, БпЛА та "Кинджалами" (оновлено)
Без демобілізації, з обмеженнями для ухилянтів і мотивацією для контрактників — аналіз фінальної редакції
Без демобілізації, з обмеженнями для ухилянтів і мотивацією для контрактників — аналіз фінальної редакції
Остання державна: Росія знищила Трипільську ТЕС. Наслідки будуть для всієї країни
Остання державна: Росія знищила Трипільську ТЕС. Наслідки будуть для всієї країни
У Київській області росіяни поцілили в об'єкт інфраструктури – Трипільську ТЕС (доповнено)
У Київській області росіяни поцілили в об'єкт інфраструктури – Трипільську ТЕС (доповнено)
Ракети до Patriot, «куниці» та боєприпаси. Неоціненна допомога
Ракети до Patriot, «куниці» та боєприпаси. Неоціненна допомога
Верховна Рада ухвалила мобілізаційний законопроєкт (доповнено)
Верховна Рада ухвалила мобілізаційний законопроєкт (доповнено)
Росія атакувала два підземні газові сховища
Росія атакувала два підземні газові сховища
Верховна Рада майже о 2 годині ночі завершила розгляд правок до законопроєкту про мобілізацію
Верховна Рада майже о 2 годині ночі завершила розгляд правок до законопроєкту про мобілізацію
На війні проти росіян загинув актор Житомирського музично-драматичного театру Андрій Доманський
На війні проти росіян загинув актор Житомирського музично-драматичного театру Андрій Доманський
ГоловнаСуспільствоВійна

В Офісі Президента заявили,що "формула миру Ердогана" - фейк

Буцімто пропозицію Туреччини щодо врегулювання війни, яка передбачає заморожування на нинішній лінії фронту, поширили російські дезінформатори.

В Офісі Президента заявили,що "формула миру Ердогана" - фейк

Радниця голови Офісу Президента України Дар'я Зарівна на своїй сторінці у Telegram назвала фейком заяву ЗМІ про нібито пропозицію мирного врегулювання російсько-української війни з боку Туреччини.

Інформацію щодо "формули Ердогана" поширило видання російських журналістів-емігрантів "Нова газета. Європа". Згідно з нею, Анкара буцімто пропонує заморозити війну на поточній лінії фронту, провести у 2040 році загальнонаціональний референдум в Україні щодо зовнішньополітичного курсу та референдуми під міжнародним наглядом на окупованих територіях, змусити Київ до цього часу дотримуватися позаблокового статусу, але запобігти будь-якому впливу Росії на вступ України до ЄС.

Пані Зарівна стверджує, що першоджерелом цієї новини є російські Telegram-канали, які контролюються спецслужбами країни-агресора. А ще у березні усі ці "пункти мирної угоди" вже поширювали пропагандистські ресурси.

Метою фейку є насичення інфополя наративами, які мають відволікти увагу та змістити фокус громадськості перед Самітом миру у Швейцарії, який відбудеться у червні. 

В Офісі Президента наполягають, що єдиною формулою миру, яку розглядатиме міжнародна спільнота, буде та, яку запропонувала Україна. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies