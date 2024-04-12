В Офісі Президента заявили,що "формула миру Ердогана" - фейк

Радниця голови Офісу Президента України Дар'я Зарівна на своїй сторінці у Telegram назвала фейком заяву ЗМІ про нібито пропозицію мирного врегулювання російсько-української війни з боку Туреччини.

Інформацію щодо "формули Ердогана" поширило видання російських журналістів-емігрантів "Нова газета. Європа". Згідно з нею, Анкара буцімто пропонує заморозити війну на поточній лінії фронту, провести у 2040 році загальнонаціональний референдум в Україні щодо зовнішньополітичного курсу та референдуми під міжнародним наглядом на окупованих територіях, змусити Київ до цього часу дотримуватися позаблокового статусу, але запобігти будь-якому впливу Росії на вступ України до ЄС.

Пані Зарівна стверджує, що першоджерелом цієї новини є російські Telegram-канали, які контролюються спецслужбами країни-агресора. А ще у березні усі ці "пункти мирної угоди" вже поширювали пропагандистські ресурси.

Метою фейку є насичення інфополя наративами, які мають відволікти увагу та змістити фокус громадськості перед Самітом миру у Швейцарії, який відбудеться у червні.

В Офісі Президента наполягають, що єдиною формулою миру, яку розглядатиме міжнародна спільнота, буде та, яку запропонувала Україна.