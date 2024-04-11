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Прикордонники знайшли чоловіка, який блукав горами та звернувся за допомогою

Чоловік три дні був без їжі та води.

Прикордонники знайшли чоловіка, який блукав горами та звернувся за допомогою
Прикордонники знайшли чоловіка, який блукав горами та звернувся за допомогою
Фото: Скріншот з відео

Бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) знайшли в горах чоловіка, який звернувся за допомогою.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Чоловік, який подзвонив до контактного центру ДПСУ, розповів, що планував незаконно перетнути кордон з Румунією. Але він заблукав і три дні перебував без їжі та води. 

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Прикордонники знайшли знесиленого українця за наданими координатами. Його нагодували та надали медичну допомогу, зараз його життю нічого не загрожує.

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