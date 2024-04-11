Бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) знайшли в горах чоловіка, який звернувся за допомогою.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
Чоловік, який подзвонив до контактного центру ДПСУ, розповів, що планував незаконно перетнути кордон з Румунією. Але він заблукав і три дні перебував без їжі та води.
Прикордонники знайшли знесиленого українця за наданими координатами. Його нагодували та надали медичну допомогу, зараз його життю нічого не загрожує.
- Прикордонники врятували чоловіка, який дорогою до Румунії заблукав у Карпатах.
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Співробітники ДПСУ затримали на кордоні з Румунією групу порушників.
- За 300 метрів від кордону з Румунією прикордонники затримали групу "туристів", яка складалася з трьох жителів Львівської, Донецької та Запорізької областей. Чоловіки намагалися незаконно перетнути держрубіж.