Чоловік три дні був без їжі та води.

Прикордонники знайшли чоловіка, який блукав горами та звернувся за допомогою

Бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) знайшли в горах чоловіка, який звернувся за допомогою.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Чоловік, який подзвонив до контактного центру ДПСУ, розповів, що планував незаконно перетнути кордон з Румунією. Але він заблукав і три дні перебував без їжі та води.

Прикордонники знайшли знесиленого українця за наданими координатами. Його нагодували та надали медичну допомогу, зараз його життю нічого не загрожує.