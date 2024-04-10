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Біс впіймав: на Одещині службовий собака "винюхав" двох нелегалів. Ще п’ятьох виявили дроном

Чоловіки йшли за вказівками адміністратора телеграм-каналу. У разі вдалого перетинання кордону кожен "клієнт" мав сплатити організатору по 80 000 грн.

Біс впіймав: на Одещині службовий собака "винюхав" двох нелегалів. Ще п’ятьох виявили дроном
Група порушників кордону на Одещині
Фото: ДПСУ

На Одещині службовий собака по кличці Біс "винюхав" двох нелегалів-чоловіків, які намагалися перетнути кордон із Молдовою. Ще п’ятьох із групи віднайшли за допомогою дрона. Всіх затримали.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

"Під час реалізації оперативної інформації охоронці держрубежу Подільського загону з використанням технічних засобів виявили сімох чоловіків, які прямували в бік придністровського регіону Молдови. П’ятірка подорожуючих "засвітилась»" на моніторі оператора коптера. Розуміючи де саме вони переховуються, прикордонники негайно їх затримали", – зазначили у ДПСУ.

Ще двох чоловіків, які відбились від групи, віднайшли за допомогою службового собаки Біс. Порушники змінили свій маршрут, тим самим хотіли відвернути від себе увагу прикордонників, проте їх все одно знайшли. 

Всі семеро йшли за вказівками адмінісстратора телеграм-каналу. У разі вдалого перетинання кордону кожен "клієнт" мав сплатити організатору по 80 000 грн.

У ДПСУ зазначили, що всіх порушників притягнуто до адміністративної відповідальності за ст.202 КУпАП "Порушення прикордонного режиму". На них склали адмінпротоколи за ч.2 ст.204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України", а справи скерували до суду.

Нещодавно прикордонники врятували чоловіка, який намагався втекти через Карпати в Румунію і заблукав. Чоловік блукав у горах шість днів.

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