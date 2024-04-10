Росія вдруге за пів року застосувала підводний човен для запуску ракет по Україні, - ВМС

Російська армія вдруге за пів року використала підводний човен для запуску ракет по Україні.

Про це повідомив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук, передає "Радіо Свобода".

За його словами, росіяни шукають способи, щоб застосовувати ракетоносії в морі, але без небезпеки для власних човнів.

"Жодних кораблів в морі немає, як і не було. Але вони шукають способи, як застосовувати носії крилатих ракет, і є верифікований випадок застосування підводного човна. Позавчора (8 квітня, - ред.) вони застосували підводний човен для запуску ракет. І це - другий верифікований випадок фактично більше ніж за пів року. Шукають, як реалізовувати свій потенціал з огляду на небезпеки, які для них вже є в Чорному морі. Тому і далі будуть падати вертольоти старі і літаки, які патрулюють узбережжя, тому далі вони будуть намагатися застосувати якось субмарини", – сказав Плетенчук.

"Таких підводних ракетоносіїв є три в складі Чорноморського флоту РФ, але це не означає, що завтра вони всі три вийдуть в море... Минулого тижня вони виходили – дві одиниці – і одразу зайшли. Може це була така «проба пера», щоб розбавити статистику невиходів у море. Але надводні ракетоносії залишаються в пункті перебування в Новоросійську", - зауважив він.

Плетенчук також розповів про пошкоджений корабель "Серпухов", загоряння і пошкодження якого в Балтійську Калінінградської області РФ підтвердили в ГУР. Плетенчук уточнив, що "Серпухов" не збиралися перебазовувати в Чорне море для застосування під час обстрілів України. Він пояснив, що таке перебазування було б складним технічно.