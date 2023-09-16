Група спецпризначенців підійшла до безпечного місця і здійснила пересування до берега завдяки підводним засобам доставки.

Сили спецоперацій (ССО) отримали інформацію із декількох джерел про ймовірне розташування великого десантного корабля "Мінськ" і дизель-електричного підводного човна "Ростов-на-Дону" на одному з судноремонтних підприємств в Севастополі.

З метою ідентифікації цілей, наведення та коригування вогню, а також розвідки на оперативній глибині противника було залучено операторів ССО.

На човнах група підійшла до безпечного місця і здійснила пересування до берега завдяки підводним засобам доставки.

Провівши успішну інфільтрацію, воїни приступили до виконання основної частини операції. За допомогою спеціальних технічних засобів розвідки, виконано ідентифікацію та наведення на ціль.

Під час безпосереднього ураження група здійснювала коригування вогню і підтвердження знищення цілей. Після цього бійці провели успішну ексфільтрацію.

Відеоматеріал публікується через певний час, враховуючи операційну безпеку і змушуючи ворога зрозуміти, що вже немає ніде безпечного місця для них.

Нагадаємо, вранці 13 вересня численні ракети вдарили по суднобудівному заводу «Севморзавод» у складі військово-морської бази Чорноморського флоту Росії в Севастополі. Десантний корабель «Мінськ» і підводний човен типу «Кіло 636.3» «Ростов-на-Дону» були уражені під час ремонту в сухих доках.

При цьому Міноборони Великої Британії із посиланням на дані своєї розвідки повідомляє, що удар по суднобудівному заводу створює для флоту РФ серйозну проблему техобслуговування.

Крім того, знищений “Ростов” був одним із чотирьох підводних човнів Чорноморського флоту, здатних стріляти крилатими ракетами.