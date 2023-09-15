Головне за день. П’ятниця, 15 вересня

Сьогодні вранці російські війська обстріляли житловий район "Сокіл" в окупованій Новій Каховці на Херсонщині. Станом на 18:00 було відомо про одного загиблого та 12 поранених.

"Попередньо КАБ випущений з літака РФ", – повідомив у Фейсбуці депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

Як повідомила на брифінгу речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, російські війська вронили на Нову Каховку керовану авіабомбу.

"Намагаючись завдати керованими авіабомбами черговий авіаційний удар по Бериславщині, російські окупанти вронили один з КАБІВ на Нову Каховку у житловому районі, пошкодили декілька багатоквартирних будинків. Є жертви серед місцевого населення, за попередньою інформацією. Також вони намагаються розвивати тему, що це зробили Сили оборони країни. Але все зафіксовано, окупанти не вперше так упускають свої авіабомби", - розповіла Гуменюк.

У Херсонській прокуратурі поінформували, що, за попередніми даними, внаслідок російського авіаудару по Новій Каховці загинула людина, щонайменше 12 жителів отримали поранення.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що упродовж доби відбулось 17 бойових зіткнень.

Росіяни не вели наступальних дій на Лиманському і Авдіївському напрямках. Натомість на Бахмутському спробували відновити втрачене положення в районах Ягідного та Богданівки Донецької області.

За результатами ведення штурмових дій Сили оборони мають частковий успіх в районі Кліщіївки Донецької області.

Загалом ворог завдав 54 авіаційних ударів та здійснив 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 15 вересня – в нашій новині.

Україна провела низку заходів, завдяки яким на підконтрольну територію вдалося повернути тіла 51 загиблого захисника.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Над цим працювали Координаційний штаб, управління цивільно-військового співробітництва Генштабу ЗСУ та Управління з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

За інформацією штабу, загалом за два роки роботи вдалося репатріювати тіла 1832 українських оборонців.

Наступного четверга, 21 вересня, президент США Джо Байден зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван. “Ми завжди готуємо новий пакет військової допомогти для України”, - додав Салліван.

Очікується, що про новий пакет допомоги оголосять наступного тижня.

Салліван також заявив, що промова Байдена на Генасамблеї ООН наступного тижня буде значною мірою присвячена Україні.

Президент Володимир Зеленський привітав працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій із прийдешнім професійним святом і взяв участь у нагородженні лауреатів Всеукраїнської акції «Герой – рятувальник року».

Глава держави подякував працівникам ДСНС за підтримку життєдіяльності всього українського суспільства, міст і сіл в умовах війни, яку розпочала Росія. Президент наголосив, що за щоденною роботою працівників Держслужби з надзвичайних ситуацій стоять тисячі врятованих людських життів, понад 100 тис. ліквідованих пожеж, більш як 430 тис. знешкоджених вибухонебезпечних предметів.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять героїчних українських рятувальників.

Президент вручив працівникам Державної служби з надзвичайних ситуацій ордени "За мужність" ІІ та ІІІ ступенів.

У присутності Глави держави також відбулося нагородження лауреатів Всеукраїнської акції "Герой – рятувальник року". Відзнака присуджена українцям, які виявили мужність і героїзм під час порятунку людських життів в умовах повномасштабного російського вторгнення.

Подробиці – в новині.

Уряд схвалив проєкт бюджету на 2024 рік з власними доходами загального фонду бюджету у 1 трлн 560 млрд грн та видатками загального фонду у 3 трлн 108 млрд грн.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Ключовий акцент цього проєкту – оборона й безпека нашої країни. Направляємо більше половини всіх ресурсів бюджету – 1 трильйон 685 млрд грн. Ця сума на 113 млрд грн більша, ніж цього року. Буде ще більше зброї та техніки. Більше дронів, боєприпасів, ракет. Так само як і цьогоріч, кожна копійка податків громадян та бізнесу піде на забезпечення наших Сил безпеки й оборони", – зазначив він.

Пріоритетами є також соціальна сфера, медицина та освіта, підтримка ветеранів, відновлення економіки.

За словами голови комітету з питань бюджету ВРУ Роксолани Підласої, парламент вже отримав проект Державного бюджету на 2024 рік.

Міністерство енергетики на нараді з усіма тепловиками і енергетиками, що відбулася 13 вересня, зобовʼязалося наростити запаси вугілля на складах теплоелектростанцій. Хоча зараз прогнозується, що наявного мінімально для зими вистачить.

Про це премʼєр-міністр Денис Шмигаль повідомив у відповідь на запитання LB.ua на зустрічі з журналістами. Він зазначив, що впевнений у зростанні запасів вугілля.

"Чому буде зростати? Бо включилося сім блоків атомних і буде ще два (вони були на ремонті) – зараз буде накопичення вугілля. Ми в цьому впевнені", – сказав він.

Як відомо, запаси вугілля на складах теплових електростанцій у серпні зменшилися і становлять зараз близько 1,35 млн тонн. Це набагато менше, аніж потрібно для проходження зими – 1,8 млн тонн.

Про що ще розповідав журналістам очільник уряду – в наших інших новинах.

Народний депутат Нестор Шуфрич (колишня ОПЗЖ) отримав підозру в державній зраді.

За даними слідства, Шуфрич тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента російської ФСБ, завдання якого – координація російської агентури в Україні. Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

"Одним із основних завдань Шуфрича була підривна діяльність в інформаційній сфері. Він систематично поширював наративи кремля про те, що українська держава – нібито штучне утворення, що в України та росії єдина історія і що українці та росіяни – нібито «один народ». Таким чином Шуфрич намагався розвинути проросійські настрої в українському суспільстві", – зазначили в СБУ.

За місцями проживання Шуфрича та у його близького оточення здійснюється 45 обшуків.

Санкція статті 111 Кримінального кодексу передбачає до 15 років тюрми.

Докладніше – в новині.

Увечері Печерський районний суд Києва обрав Шуфричу запобіжний захід – його відправили в СІЗО щонайменше на 60 діб у справі про державну зраду.

Згідно з рішенням суду, запобіжний захід не передбачає альтернативи у вигляді застави.

Нестора Шуфрича взяли під варту в залі суду.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!