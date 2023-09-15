Сьогодні вранці російські війська обстріляли житловий район "Сокіл" в окупованій Новій Каховці Херсонської області.

Про це повідомив у Фейсбуці депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

"Сьогодні зранку росіяни нанесли удари по житлових будинках у районі "Сокола". Попередньо КАБ випущений з літака РФ", – написав він.

Хлань зазначив, що за попередньою інформацією, внаслідок атаки ворога є загибла людина.

Як повідомила на брифінгу речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, російські війська вронили на Нову Каховку керовану авіабомбу.

"Намагаючись нанести керованими авіабомбами черговий авіаційний удар по Бериславщині, російські окупанти вронили один з КАБІВ на Нову Каховку у житловому районі, пошкодили декілька багатоквартирних будинків. Є жертви серед місцевого населення за попередньою інформацією. Також вони намагаються розвивати тему, що це зробили Сили оборони країни. Але все зафіксовано, окупанти не вперше так упускають свої авіабомби", - розповіла Гуменюк.

Інформацію щодо постраждалих наразі уточнюють.

Нагадаємо, вчора російська армія здійснила 91 обстріл Херсонщини, внаслідок чого загинула дитина, а шестеро людей зазнали поранень.