Скороварка в Криму та навколо нього закипає

Скороварка на півострові та навколо нього закипає.

На Кінбурнській косі забили 8-метрові катери “Тунець” – росіяни намагаються налагодити постачання, але ми розмотуємо їх, до речі, не лише “Байрактарами” та FPV-дронами.

Постійне полювання і контрбатарейна боротьба по лівому берегу відтискає лінію “очей” і ППО противника все далі на південний схід.

Трохи більш як за місяць Сили оборони прикінчили станцію радіоелектронної боротьби “Леєр” у Залізному порту та РЛС “Межа-Е”, спіймали пару катерів у гирлі Дніпра, знищили Мста-Б на лівому березі.

Це не враховуючи прильоту “Нептуна” по пусковій установці комплексу С-400 на мисі Тарханкут.

Непоганий список.

Фото: скриншот відео В окупованому Криму знищено російський комплекс С-400

Незрозуміло, до речі, чому тоді не вбили радар на Тарханкуті – чи головки ракети навелися на більшу металеву ціль, адже вони технічно заточені на великі кораблі, чи удар відбувався в пасивному режимі, за координатами.

Убили те, що знайшли, або управління було гарно обваловане і замасковане.

Війна – можливе все.

У цих умовах прикривати тактичною ППО лінію непросто – станції РЕБ не давали літати малим дронам; “Межа”, ймовірно, стежила за підходом у райони стрільби Су-24М і наближенням Су-25; висунутий на мис біля Залізного порту, а потім раптово знищений “Леєр” – це машина придушення GSM-зв'язку.

Тепер у гирлі Дніпра утворився пролом, куди залітають малі дрони-камікадзе, де працюють із кабрування гелікоптери та штурмовики. Тактичну ППО відсунули ще далі. А вона й має стояти у другій лінії, щоб не потрапити під міномети.

Фото: скрин відео Знищена російська мобільна берегова радіолокаційна станція загоризонтного виявлення з підвищеною скритністю ‘Предел-Э’.

Ну і закінчилося все загибеллю трьох катерів “Тунець”, втратами в екіпажах і спаленим на Кінбурнській косі вантажним автомобілем – там гарнізон явно має проблеми з постачанням, якщо доводиться ганяти катери з Криму, 150 км морем.

Тому треба поголодувати і потримати ліміти боєкомплекту за “русскій мір”.

Якщо уважно дивитися на відео ГУР із самопіднімних бурових установок, можна побачити багато дрібниць.

Зрозуміло, що повернення під контроль – це щиголь передусім ЧФ РФ.

Основні питання з платформами вирішили під час прольоту “Гарпунів” ще торік – досі триває пожежа на конекторі, звідки качали газ із родовища.

Гарнізон вишок тоді зазнав втрат, його евакуювали.

А от обладнання лишилося. Характерне, до речі, обладнання.

Адже РЛС “Нева-Б” – це не проти літаків радар, це міліметровий діапазон – десь за 45 км може побачити десятиметровий катер.

Не можна сказати, що це ми зняли радар і відкрили дорогу літакам для ударів по Криму. Ні в якому разі.

Фото: defence-ua.com Пуск Harpoon

Просто це маркер – противник пішов у глуху оборону і не спроможний утримати захоплене. Море більше не російське.

Крім того, наші катери з ПЗРК супроводжують суховантажні судна із зерном, щоб на них не висаджувалися призові команди на вертольотах.

Діють у рейдах до Криму.

Фото: тг-канал Головне управління розвідки МО України На День Незалежності ГУР і ВМС здійснили операцію в Криму (знищено ворожу техніку, і на півострові замайорів український прапор)

А противник не полишає думок про Зміїний – регулярно завдає ударів бомбами, що планують.

Щось там є, заважає йому, як скалка в пальці.

Не потрібна нам у секторі ніяка РЛС, що засікає невеликі катери – ось що хочеться сказати з того, що не зашкодить справі.

На одному ящику з вивезених бійцями ГУР є маркування в/ч – 475-й центр РЕБ у Севастополі.

Тобто там стояло обладнання, яке глушило нам зв'язок, мацало частоти. Упевнений, стояла оптична станція, ретранслятор і підсилювач сигналу.

Висунутий поперед РЛС і РЕБ аванпост.

А найближчим часом уже не буде – це добре.

Учора була спроба атакувати конвой супротивника безекіпажними катерами – тепер гроза НАТО ЧФ рухається конвоями, щоб створювати щільність вогню.

Ішли ордером – патрульні “Сергій Котов”, “Василь Биков” і транспорт "Sparta IV", який, вірогідно, прямував у Босфор – постачати угруповання в Сирії, з ними невідомий танкер.

Відбилися малою зенітною артилерією, кулеметами та гарматами.

Фото: колаж 24 каналу Кораблі 'Сергій Котов' і 'Василь Биков'

“Биков” отримав ушкодження від близького вибуху, можливо, бореться за живучість.

Це постійний тиск на екіпажі. І знову-таки немає гарантії, що дрони не почнуть ставити міни, використовувати торпеди. Що їх не почнуть робити напівзануреними, як у картелів. Що не проспить вахта, як на “Оленегорському гірнику” – постійна лотерея, яка тисне на психіку.

Учорашній удар по південному майданчику СРЗ – це вже був дзвіночок: Україна здатна перевантажувати канальність ЗРК і добиватися влучань над базою флоту.

12-й зенітний ракетний полк у Севастополі добре прикрив новий човен 2014 року вартістю під 300 млн і третій вже БДК. Треба вручити хлопцям орден із закруткою на спині.

Хоча як йому це зробити, якщо він не може прикрити себе в нальотах дронів і “Нептунів”?

Що й показав масштабний удар по дивізіону С-400 у Євпаторії – цього разу на позиціях смачні детонації та розльоти ракет.

Мала зенітна артилерія працювала по дронах, частина з яких, ймовірно, летіла на цілі в глибині острова, а частина – на позиції дивізіону, а полірнули цю справу двома модернізованими “Нептунами”.

Поки що триває фактично підготовка до глибокого повітряного наступу паліативними засобами, розм'якшення противника – крилатими ракетами, дронами, баражувальними боєприпасами, модернізованими протикорабельними ракетами.

Фото: defence.ua Протикорабельний комплекс «Нептун»

Причому не по зернових сховищах і стоянках вантажівок, а відсуваючи лінію ППО, РЕБ, оптичних станцій, різних РЛС і кунгів – усього того, що забезпечує захист з повітря.

Повітряний наступ країни, в якої авіація ніколи не була сильною стороною через невеликий наліт.

ЧФ РФ просто ховається на базах і не відсвічує.

Море не належить Росії у війні проти країни, яка має москітний флот.

Пам'ятаєте, до війни була суперечка – москітний флот, катери і оце все, скільки вони житимуть проти “Москви” та компанії?

Живуть і працюють.

Заводять диверсійні групи на мис Тарханкут і платформи.

Атакують конвої.

Проводять суховантажі.

Гойда, брати та сестри. Очевидно, СВО дедалі більше йде за планом.

Що не день.