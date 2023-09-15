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Росіяни вбили в Херсонській області людину, ще шістьох поранили

Зокрема, ворог вдарив по церкві. 

За минулу добу ворог здійснив 91 обстріл Херсонської області, випустивши 349 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БпЛА, ПТРК, АГС та танків. Одна людина загинула, ще шестеро, зокрема дитина, були поранені.

По Херсону ворог випустив 20 снарядів. Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін. 

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; адмінбудівлю та церкву у Бериславському районі; об'єкт критичної інфраструктури у Херсонському районі; територію заводу в Херсоні", – зазначив він.

Нагадаємо, росіяни протягом доби атакували девʼять областей України. По Хмельницькій вранці вдарили безпілотниками – працювала ППО. 

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