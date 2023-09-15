Уночі росіяни обстріляли Нікопольщину, пошкоджено об’єкт інфраструктури

Російські військові в ніч на 15 вересня вкотре обстріляли Нікопольщину, пошкодивши там об’єкт інфраструктури.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram.

"Уночі від атак знову потерпала Нікопольщина. Ворог двічі накрив район із важкої артилерії. У Червоногригорівській громаді російські окупанти пошкодили об’єкт інфраструктури. Також, через обстріли, зайнялася суха трава. Вогнеборці оперативно загасили полум’я. Цілив ворог і по Марганецькій громаді", – йдеться в повідомленні.

Голова ОВА додав, що постраждалих немає.

Нагадаємо, що російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які знаходяться у межах досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії, РСЗВ.