Удар ЗСУ по Євпаторії свідчить про системні проблеми російської ППО, - ISW

Російські війська не були готові перехопити ракети за допомогою системи або не змогли цього зробити.

Завдання українськими військами 14 вересня удару по російській системі протиповітряної оборони поблизу Євпаторії в окупованому Криму свідчить про те, що на півострові можуть бути системні тактичні збої російських систем протиповітряної оборони.

Про це йдеться у звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

"Цей удар свідчить про те, що російські війська не були готові перехопити ракети за допомогою системи або не змогли цього зробити. 23 серпня українські війська завдали удару по російській системі протиповітряної оборони С-400 біля Оленівки в Криму (117 км на північний захід від Севастополя), і другий український удар по російській системі протиповітряної оборони за останні тижні вказує на те, що такі тактичні помилки можуть відображати ширшу системну проблему з російською ППО в окупованому Криму", - пояснюють аналітики.

Нагадаємо, вранці 14 вересня поблизу Євпаторії в окупованому Криму пролунали вибухи. Пізніше джерела в Службі безпеки України повідомили про "унікальну спецоперацію", внаслідок якої був знищений російський комплекс ППО "Тріумф" вартістю 1,2 мільярда доларів.

Росія офіційно не повідомляла про знищення свого комплексу.

Міністерство оборони РФ заявило, що російська ППО нібито перехопила 11 українських безпілотників над Кримом, але не згадувало про українські ракетні удари. На супутникових знімках, оприлюднених 14 вересня, видно вибух поблизу Євпаторії. Додаткові кадри показують, що російські війська нещодавно розгорнули батарею С-400 поблизу Євпаторії, і що вибух стався в тому самому місці, де була розгорнута система.

Перед цим удару зазнав Севастополь, внаслідок чого були пошкоджені два російські кораблі.

Починаючи з серпня 2022 року у Криму майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це "стріляниною по українських безпілотниках", "роботою ППО" чи навчаннями військових.

У жовтні 2022 року на Керченському мості стався вибух. Ще один вибух пролунав на мості 17 липня 2023 року. На півострові діє підвищений (жовтий) рівень терористичної небезпеки. Аеропорт Сімферополя наразі зачинений.