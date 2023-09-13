Севастополь. Чудова операція українських ВПС

Якщо ВПС України заявили про ураження цілей, то тут без варіантів – це західні крилаті ракети повітряного базування .

Судячи з вибухів , прийшло щось потужне, з головою понад 300 кг, із досить точним круговим ймовірнісним відхиленням.

Чудова ціль – підприємство просто в центрі міста, навколо – причальні стінки флоту, 700 метрів, пожежі та детонації можуть завдати додаткових збитків.

Фото: соцмережі

Коричневі лінії кремлівського режиму щодо неприпустимості атаки Криму в черговий раз пройдені.

Альянс уже напружився і чекає на розгромний пост від Дмитра Медведєва.

Що характерно, в день переговорів із Кім Чен Ином – такий товстий натяк на тонкі обставини, що не треба ділитися з лузерами важкою зброєю та ракетами. Не варто цього робити, і все тут.

Противник уже почав традиційно бурмотіти свої мантри про тероризм.

Ні, хлопці, тероризм – це вдарити “Шахедами” по стоянці вантажних автомобілів у Рені і відправити водіїв фур до лікарні.

Спалити зерно призначене для Африки та Близького Сходу, пошкодити та спалити вантажівки, поранити людей.

Ось це і є терор та війна голодом, як робили ваші діди-НКВСники з українським, кубанським, казахським селом свого часу.

А обробити інфраструктуру ЧФ, в якій у сухому доці стояв носій “Калібрів” та великий десантний корабель – це потрапило куди треба, легітимна ціль, ми не втомимося пояснювати кремлівським дикунам основи гуманітарного права.

Через 18 місяців мало б нарешті дійти.

Фото: змі окупантів ВДК 'Мінськ'

Поки що, попередньо, йдеться про ВДК “Мінськ” проекту 775 – він став на ремонт 23 червня та заведений у сухий док.

Природно, навіть у таких умовах на кораблі є чергова зміна, різні електрики і охорона – там однозначно втрати в людях серед екіпажу, можливо тривожні служби.

На судні важка пожежа якій присвоєно найвищу категорію складності. З великою часткою ймовірності після удару “головою”, що проникає, і пожежі – це брухт.

Третій ВДК, по суті, знищений або вибув з ладу на місяці – ми явно виявляємо інтерес до цих суден.

По-перше, нам не потрібна загроза висадки на пляжі будь-де – протидесантні та протидиверсійні заходи відволікають сили, які потрібні в наступі до перешийку та Мелітополя.

Нехай шанс зникаючий, але навіщо Москві мати навіть саму можливість.

По-друге, росіяни на ВДК ганяють фури МО РФ на півострів, вантажі подвійного призначення, продовольство для гарнізону. Різати логістику не тільки приємно, але і вкрай необхідно.

Фото: Twitter / MT Anderson ВДК проєкту 775 і підводний човен проєкту 636.3 у сухому доці в окупованому Севастополі

Також маємо попадання по дизельному підводному човну “Ростов-на-Дону”. Мінус чотири пускових установки “Калібрів”.

Загалом мінус вісім пускових різних ракет через торпедні апарати – протикорабельні, протичовнові.

За це ВПС окреме спасибі – вони задовбали піднімати ніс, бити з короткої дистанції і йти, доки крилата ракета приходить до Одеси за лічені хвилини.

Тепер це відбуватиметься трохи рідше.

Підводний човен – найновіший, спущений на воду в 2014 році, проект 636.3. Це важкий удар для ЧФ РФ і великий успіх для нас.

Щоправда, ми не знаємо тяжкості пошкоджень, пожежа могла бути тільки на ВДК, а субмарина постраждати від близького приходу – треба чекати на дані об'єктивного контролю з комерційних супутників.

Фото: Фокус підводний човен 'Ростов-на-Дону'.

Чудова операція.

Перенесення зусиль – росіяни поставили в Керчі 7 барж із ланцюгами та тросами, забиті дипольними відбивачами, сконцентрували ППО ближнього та середнього радіусу захищати улюблений міст дєдушки.

Але ми не будемо поки що чіпати міст – тягніть ППО до Севастополя і під Москву, і до речі, не забудьте про завод “Кремній Ел”.

ЧФ РФ оперативно підпорядкований Південному командуванню ЗС РФ.

Це ті, що в Ростові зустрічали нині покійного Пригожина хлібом-сіллю.

Фото: скріншот Вибухи у Пскові, 30 серпня 2023

Замість наступальний дій зараз обороняють Роботино і ховаються на своїх базах від приходів крилатих ракет.

А це, як відомо, і було завданням СВО.

Пошкоджено містотворче підприємство – колись завод належав Порошенку, його віджали та націоналізували, дуже пишалися цим фактом.

Сухий док – складна технічна будова, з гідравлічними воротами, електрикою, кранами та лебідками. Багатогодинна пожежа абсолютно точно не піде йому на користь.

Ремонт розписаний на місяці вперед – свого часу “Сирійський експрес” (постачання угруповання РФ у Сирії через Босфор) потріпав суднам ресурс, зараз доводиться тягнути на острів вантажі, розвантажувати Керченський міст, щоб знову не завели фуру з вибухівкою.

Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Загалом можна окупувати 28% нашої території, перетворити на руїни кілька міст, зробити біженцями мільйони осіб, але ні на день не наблизитися до цілей війни – змусити Україну визнати свою волю, нав'язати нам принизливий мир, щоб продовжувати виривати регіон за регіоном за результатами “референдумів” після окупації.

І всей цей “план СВО” дійде навіть до того, що успіхом для росіян буде утримання фронту від падіння та гра в хованки ЧФ РФ із нашими ВПС.