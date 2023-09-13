Російський металургійний магнат Рашніков програв суд щодо його виключення зі санкцій ЄС

Російський металургійний мільярдер Віктор Рашніков програв у суді Європейського Союзу справу проти його включення до списку санкцій блоку після вторгнення в Україну.

Про це пише Bloomberg.

Генеральний суд ЄС у Люксембурзі, другий за величиною суд блоку, відхилив його апеляцію у середу. Повне рішення судової інстанції ще не опублікували.

Десятки багатих російських бізнесменів, зокрема таких як Роман Абрамович, і члени їхніх сімей звернулися до судів блоку в Люксембурзі, намагаючись вирватися з-під санкцій і відновити контроль над своїми активами, особняками та суперяхтами.

74-річний Рашніков − один із найстаріших російських мільярдерів, який заробив статки як власник ПАТ “Магнітогорський металургійний комбінат” (відомий як ММК), одного з найбільших виробників сталі в країні.

ЄС ввів санкції щодо близько 1800 осіб та організацій з моменту нападу Росії на Україну, починаючи з анексії Криму у 2014 році.

Нагадаємо, як інформують ЗМІ, щонайменше 81 російський олігарх фінансує війну Росії в Україні. Низка з них, зокрема Олег Дерипаска, постачає "добровольців" на фронт. 80 олігархів перебувають під санкціями, але лише 14 потрапили під обмеження у всіх юрисдикціях країн проукраїнської коаліції. 34 особи потрапили у санкційний список лише в Україні.