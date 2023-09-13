В результаті падіння російського літака загинув учасник війни проти України полковник Гуров
В результаті падіння російського літака загинув учасник війни проти України полковник Гуров
Патрульна з Дніпра, яка збирала кошти на лікування, передала понад мільйон гривень для потреб військових
Патрульна з Дніпра, яка збирала кошти на лікування, передала понад мільйон гривень для потреб військових
Помер екснардеп від “Партії регіонів” Ян Табачник
Помер екснардеп від “Партії регіонів” Ян Табачник
78% українців вважають, що президент несе пряму відповідальність за корупцію в уряді та ОВА, - опитування
78% українців вважають, що президент несе пряму відповідальність за корупцію в уряді та ОВА, - опитування
У Криму заявили про ракетний удар і атаку катерів. Окупанти визнали пошкодження кораблів та судноремонтного заводу (доповнено)
У Криму заявили про ракетний удар і атаку катерів. Окупанти визнали пошкодження кораблів та судноремонтного заводу (доповнено)
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Залиште «військове ПДФО» на місцях або не час руйнувати
Залиште «військове ПДФО» на місцях або не час руйнувати
New York Times: похорони Пригожина влаштували так, щоб приховати справжній рівень його підтримки
New York Times: похорони Пригожина влаштували так, щоб приховати справжній рівень його підтримки
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
ГоловнаСуспільствоВійна

Російський металургійний магнат Рашніков програв суд щодо його виключення зі санкцій ЄС

Генеральний суд ЄС у Люксембурзі відхилив апеляцію олігарха.

Російський металургійний магнат Рашніков програв суд щодо його виключення зі санкцій ЄС
Фото: EPA/UPG

Російський металургійний мільярдер Віктор Рашніков програв у суді Європейського Союзу справу проти його включення до списку санкцій блоку після вторгнення в Україну.

Про це пише Bloomberg.

Генеральний суд ЄС у Люксембурзі, другий за величиною суд блоку, відхилив його апеляцію у середу. Повне рішення судової інстанції ще не опублікували.

Десятки багатих російських бізнесменів, зокрема таких як Роман Абрамович, і члени їхніх сімей звернулися до судів блоку в Люксембурзі, намагаючись вирватися з-під санкцій і відновити контроль над своїми активами, особняками та суперяхтами.

Підписуйтесь на наш Google News

74-річний Рашніков − один із найстаріших російських мільярдерів, який заробив статки як власник ПАТ “Магнітогорський металургійний комбінат” (відомий як ММК), одного з найбільших виробників сталі в країні.

ЄС ввів санкції щодо близько 1800 осіб та організацій з моменту нападу Росії на Україну, починаючи з анексії Криму у 2014 році.

Нагадаємо, як інформують ЗМІ, щонайменше 81 російський олігарх фінансує війну Росії в Україні. Низка з них, зокрема Олег Дерипаска, постачає "добровольців" на фронт. 80 олігархів перебувають під санкціями, але лише 14 потрапили під обмеження у всіх юрисдикціях країн проукраїнської коаліції. 34 особи потрапили у санкційний список лише в Україні. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies