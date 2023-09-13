Власник брендів Calvin Klein і Tommy Hilfiger вийшов із бізнесу в Росії

PVH передала місцевий підрозділ топменеджеру, який перейменував компанію і продовжить керувати її локальними точками.

Американська компанія Phillips-Van Heusen Corporation (PVH), яка володіє брендами Calvin Klein і Tommy Hilfiger, залишила ринок Росії.

Про це повідомляє російське видання "Кoммерсант".

У серпні PVH вийшла з капіталу російського підрозділу ТОВ "Півіейч Сторс Рус". Новим власником і гендиректором компанії став Денис Щукін, а назва структури змінилася на ТОВ "Рітейл Екселенс".

На думку експертів, подібна угода дає змогу іноземним компаніям формально піти з російського ринку, зберігши при цьому можливість для повернення.

Корпорація PVH - великий виробник одягу, володіє брендами Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Warner's, Olga і True & Co.

На початку березня 2022 року PVH оголосила про призупинення роботи на російському ринку через військове вторгнення Росії в Україну. У звіті корпорації за першу половину 2023 року йдеться, що PVH повністю вийшла з російського бізнесу, включно з оптовими продажами.

Нагадаємо, що після початку повномасштабної війни більш ніж тисяча великих компаній залишили Росію.

Раніше повідомлялося, що власник бренду Domino's Pizza, компанія DP Eurasia, повідомила, що припинила спроби продати бізнес в Російській Федерації та ініціювала початок його банкрутства.

Крім того, до кінця року німецька IT-компанія SAP відключить російські компанії від свого ПЗ.