Естонія заборонила в'їзд автомобілів із російськими номерами слідом за Латвією та Литвою

Естонія заборонила в'їзд автомобілів із російськими номерами.

Про це повідомив міністр закордонних справ Маргус Тсахкна.

“Відсьогодні, точніше через 16 хвилин, Естонія забороняє в'їзд усім транспортним засобам, зареєстрованим у Росії. Їм тут не раді, щоб не мали змоги насолоджуватися привілеями свободи, поки Україна не здобуде перемогу”, - написав міністр.

Starting from today, in 1⃣6⃣ minutes to be precise, #Estonia🇪🇪 will deny entry to all Russian registered vehicles.



They are not welcome here to enjoy privileges freedom has to offer until #Ukraine🇺🇦 has achieved victory. — Margus Tsahkna (@Tsahkna) September 13, 2023

Зі свого боку місцеве видання ERR повідомило, що таким чином Естонія виконує опубліковані Європейською комісією 8 вересня нові рекомендації щодо застосування санкцій, згідно з якими країнам Євросоюзу забороняється впускати на територію ЄС приватні автомобілі з російськими номерами.

"Мета санкцій проти Росії одна – змусити країну-агресора відступити до своїх кордонів. Оскільки Єврокомісія щойно дала роз'яснення щодо чинних санкцій, а Естонія вважає за необхідне використати всі можливості для підвищення ціни російської агресії, ми дійшли висновку, проконсультувавшись із владою Латвії та Литви, що обмеження є найбільш ефективними при спільному введенні санкцій", – сказав міністр внутрішніх справ Лаурі Ляенеметс.

Заборона на в'їзд моторних транспортних засобів діє незалежно від того, на якій підставі власник чи користувач перебуває в Естонії чи Європейському Союзі.

Транспортним засобам із номерними знаками РФ дозволяється виїхати з Естонії через зовнішній кордон або перетнути внутрішні кордони Європейського союзу.

У разі прибуття до прикордонного пункту транспортного засобу з російськими номерами Податково-митний департамент проведе відповідні процедури. Користувач або власник автотранспорту повинен буде повернутися до Росії разом із автомобілем або перетнути кордон без нього.

Нагадаємо, раніше Латвія заборонила в'їзд до країни автомобілям з російськими номерами. Таке ж рішення ухвалила і Литва.

Раніше уряд Латвії вирішив безоплатно передати Україні ще 38 автомобілів, конфіскованих у п'яних водіїв. Шість автомобілів призначено для Міноборони України, у тому числі армійських частин та некомерційних підприємств та організацій. Їх попередня ринкова вартість складає 127 859 євро.