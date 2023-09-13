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Естонія заборонила в'їзд автомобілів із російськими номерами слідом за Латвією та Литвою

Заборона почала діяти сьогодні з 10-ї ранку.

Естонія заборонила в'їзд автомобілів із російськими номерами слідом за Латвією та Литвою
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Естонія заборонила в'їзд автомобілів із російськими номерами.

Про це повідомив міністр закордонних справ Маргус Тсахкна.

“Відсьогодні, точніше через 16 хвилин, Естонія забороняє в'їзд усім транспортним засобам, зареєстрованим у Росії. Їм тут не раді, щоб не мали змоги насолоджуватися привілеями свободи, поки Україна не здобуде перемогу”, - написав міністр.

Зі свого боку місцеве видання ERR повідомило, що таким чином Естонія виконує опубліковані Європейською комісією 8 вересня нові рекомендації щодо застосування санкцій, згідно з якими країнам Євросоюзу забороняється впускати на територію ЄС приватні автомобілі з російськими номерами.

"Мета санкцій проти Росії одна – змусити країну-агресора відступити до своїх кордонів. Оскільки Єврокомісія щойно дала роз'яснення щодо чинних санкцій, а Естонія вважає за необхідне використати всі можливості для підвищення ціни російської агресії, ми дійшли висновку, проконсультувавшись із владою Латвії та Литви, що обмеження є найбільш ефективними при спільному введенні санкцій", – сказав міністр внутрішніх справ Лаурі Ляенеметс.

Заборона на в'їзд моторних транспортних засобів діє незалежно від того, на якій підставі власник чи користувач перебуває в Естонії чи Європейському Союзі.

Транспортним засобам із номерними знаками РФ дозволяється виїхати з Естонії через зовнішній кордон або перетнути внутрішні кордони Європейського союзу.

У разі прибуття до прикордонного пункту транспортного засобу з російськими номерами Податково-митний департамент проведе відповідні процедури. Користувач або власник автотранспорту повинен буде повернутися до Росії разом із автомобілем або перетнути кордон без нього.

Нагадаємо, раніше Латвія заборонила в'їзд до країни автомобілям з російськими номерами. Таке ж рішення ухвалила і Литва.

Раніше уряд Латвії вирішив безоплатно передати Україні ще 38 автомобілів, конфіскованих у п'яних водіїв. Шість автомобілів призначено для Міноборони України, у тому числі армійських частин та некомерційних підприємств та організацій. Їх попередня ринкова вартість складає 127 859 євро.

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