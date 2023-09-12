США розморожують $6 млрд іранських коштів, аби забезпечити обмін полоненими

США оголосили про звільнення банків від санкцій щодо переказу 6 мільярдів доларів заморожених іранських коштів із Південної Кореї до Катару. Таким чином відкривається шлях для звільнення п’ятьох американців, яких утримує Тегеран.

Про це пише BBC.

Державний секретар Ентоні Блінкен заявив Конгресу, що ці гроші принесуть “обмежену користь” Ірану, оскільки вони можуть бути використані лише для гуманітарної торгівлі.

Він також підтвердив, що п'ять іранців, затриманих у США, будуть звільнені в рамках угоди про обмін полоненими.Республіканці засудили передачу. Один із сенаторів звинуватив президента Джо Байдена у сплаті “викупу найгіршій у світі державі-спонсору тероризму”.

Минулого місяця посадовці США заявили, що чотирьох американо-іранських громадян вивезли з в'язниці Евін у Тегерані та перевели під домашній арешт.

Десятки мільярдів доларів − заборгованість Ірану за нафту та інший експорт, − було заморожено на банківських рахунках у всьому світі з 2018 року, коли тодішній президент Дональд Трамп відмовився від міжнародної ядерної угоди з Іраном та відновив санкції США.