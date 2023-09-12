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Україна може отримати ракети великої дальності з американськими касетними боєприпасами, − Reuters

Йдеться про ракети ATACMS та GLMRS.

Україна може отримати ракети великої дальності з американськими касетними боєприпасами, − Reuters
Одна установка HIMARS вміщує 6 ракет GMLRS
Фото: defence-ua.com

Адміністрація президента США Джо Байдена близька до схвалення надання Україні ракет більшої дальності з касетними боєприпасами.

Про це пише Reuters з посиланням на американських чиновників.

Вашингтон розглядає можливість відправлення однієї або обох армійських тактичних ракетних систем (ATACMS) з радіусом польоту 306 км або ракет для керованої ракетної системи залпового вогню (GMLRS) дальністю 72 км, наповнених касетними бомбами.

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У разі схвалення будь-який варіант можна буде швидко доставити до Києва. Однак рішення відправити ATACMS або GMLRS, або обидва, не є остаточним і може бути відхиленим.

Зараз Україна оснащена 155-мм артилерією з максимальною дальністю 28 км, що несе до 48 бомб. Система ATACMS, що розглядається, буде випускати близько 300 або більше бомб. Ракетна система GMLRS, варіант якої Україна має у своєму арсеналі вже кілька місяців, зможе розсіювати до 404 касетних боєприпасів.

Нагадаємо, про те, що президент США Джо Байден наближається до прийняття рішення щодо надання Україні ракет великої дальності раніше написала британська газета Financial Times.

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