Перший Форум українських біженців

«Першочергові потреби біженців в Україні напередодні другої воєнної зими. Як їх вирішити?» Цю тему обговорять на першому всеукраїнському Форумі внутрішньо переміщених осіб (ВПО), якій відбудеться 10 жовтня у Мукачеві.

Фото: надане Дмитром Лубінцем

Організатори Форуму - громадська організація «Рука життя» та експертний центр «Інститут соціально-політичного проектування «Діалог» виходять із того, що у даний момент до проблем біженців в Україні потрібна додаткова увага. І додаткова допомога у вирішенні цих проблем. Увага і допомога й з боку держави, а також й бізнес-структур, й міжнародних організацій.

Причому питання допомоги у вирішенні проблем вимушених переселенців не зводиться тільки до фінансових виплат ВПО. У яких, до речі, нещодавно державою запроваджені деякі зміни в бік скорочення категорій тих, хто зможе отримувати ці виплати.

Йдеться про розробку і функціонування за підтримки держави більш ефективних форматів партнерства державних структур, благодійників, міжнародних організацій, місцевого бізнесу із обов’язковим залученням потенціалу та можливостей самих біженців.

Власне кажучи, один із організаторів Форуму - громадська організація «Рука життя» - вже півтора року успішно реалізовує саме такий підхід. ЇЇ керівник, громадянин Ізраїлю Мотті Кройцер (Motti Kroizer) відразу після початку війни, коли на Закарпаття хлинули біженці з інших регіонів України, власним коштом відкрив у Мукачеві столову для вимушених переселенців. А потім відкрив ще дві подібних столових для ВПО – одну в Івано-Франківську, а іншу у Чернігові. У всі ці заклали пішли натовпи людей, які вимушені були залишити рідні домівки і опинились на нових місцях у дуже складних умовах.

І до сьогодні Мотті Кройцер та кухарі з числа переселенців щоденно готують обіди та кожного дня пригощають ними переселенців. Щоправда, тепер тільки у Мукачеві та Івано-Франківську. Столову у Чернігові Мотті Кройцеру нещодавно довелося закрити – спочатку закінчилися його особисті збереження, а потім й навіть взятих ним у кредит грошей вже не вистачило, щоб її утримувати.

Для організації цієї справи Мотті Кройцер облаштувався там, де зміг знайти сам – допомоги від місцевої влали він не дочекався. Зокрема, у Мукачеві кухня і столова для переселенців розташовані у будинку старої сінагоги. Для готування їжі не дуже, м’яко кажучи, пристововане приміщення. Навіть газ не підведений. Й більше ста порцій їжі (причому це й перше, й друге) кухарям щоденно доводиться готувати із газовими балонами.

Весь цей час громадська організація «Рука життя» безуспішно намагається отримати допомогу від держави. Й це при тому, що на Закарпатті їхня столова у Мукачеві єдина на всю область, де щоденно готують гарячі обіди для переселенців з інших регіонів. Допомогають це робити деякою мірою іноземні благодійники.

«Цей проект поглинув всі мої фінанси – я ж звичайна приватна особа. Коли мої власні гроші закінчились, я набрав величезну кількість кредитів для продовження роботи моїх столових для біженців. Адже були дні, коли я годував майже 500 людей!

І на сьогодні я досяг межі своїх можливостей… Тому нещодавно довелося закрити філію в Чернігові. Важко було дивитися на сльози 120 відвідувачів нашої столової, яким так були потрібні та важливі наші обіди.

Наша організація хоче й надалі допомагати українським біженцям. Тим більше, що для багатьох із них наш обід - це головна їжа дня, а для деяких – взагалі єдина. Тому нам потрібна допомога від держави. Точніше, ця допомога у першу чергу потрібна сотням людей, для яких ми щоденно готуємо обіди», - розповідає панц Кройцер.

Також він сильно збентежений тим, що його унікальний досвід організації «з нуля» масштабної справи з допомоги біженцям та підтримки цієї справи на високому рівні своїми силами абсолютно не потрібен органам влади.

«Перша леді Олена Зеленська у червні була в Ізраїлі й правильно говорила про необхідність більше допомагати постраждалим від війни. Звичайно, це вкрай потрібно. Але чи варто витрачати час та великі гроші на довгу підготовку якихось абстрактних глобальних планів допомоги, коли вже є такі успішні проекти допомоги постраждалим від війни як наш? Які давно організовані - причому організовані власними силами без дороговартісних бізнес-планів, пафосних презентацій, тощо. І на практиці довели свою життєздатність та необхідність для цих постраждалих. Тому наша організація із великою вдячністю сприйняла би допомогу з боку пані Зеленської – тим більше, що вона щиро бажає допомогти у вирішенні проблем внутрішніх переселенців», - зауважує Мотті Кройцер.

Під час роботи Форуму організатори цього заходу збираються створити постійно діючу платформу для більш ефективного вирішення проблем ВПО. Оскільки у різних регіонах України організації та приватні особи, які опікуються проблемами внутрішніх біженців мають власний досвід вирішення цих проблем. А також мають досвід залучення потенціалу самих вимушених переселенців у економічній, соціальній та інших сферах, тощо. Ця платформа необхідна для вивчення і розповсюдження серед інших організацій ВПО цього досвіду, для покращення механізмів взаємодії із державними органами.

А також для більш ефективного використання допомоги міжнародних організацій. Із цієї метою організатори Форуму запросили до спільної роботи у проведенні Форуму в Мукачеві не тільки організації ВПО із різних регіонів України, представників центральної та місцевої влади, а й Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН).

Вони також запрошують долучатися до роботи Форуму і постійно діючої платформи з вирішення проблем ВПО всі зацікавлені організації, представників органів влади, громадських діячів, ЗМІ, тощо. Контакти організаторів: +38 097 948 39 75, info@i-dialog.com.ua

Тому що лише за умови тісної координації зусиль всіх сторін можливо ефективне вирішення проблем мільйонів переселенців, які готуються до складних реалій другої воєнної зими.