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Більшість переселенців з України планують повернутися додому з країн ЄС, – дослідження ООН

Понад третина біженців здійснювали короткочасні візити в Україну після виїзду до країн ЄС.

Більшість переселенців з України планують повернутися додому з країн ЄС, – дослідження ООН
Українські переселенці у Польщі, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Абсолютна більшість українських шукачів притулку, які залишили країну внаслідок російської збройної агресії, висловлюють намір або сподівання повернутися додому.

Про це свідчать результати останнього опитування Агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН).

Так, 76% опитаних українців, які наразі перебувають у країнах ЄС і Молдові, заявили про свої плани або сподівання назавжди повернутися на Батьківщину.

Причому українці, які перебувають у сусідніх з Україною країнах Європи, більше прагнуть повернутися додому, ніж ті, хто виїхав до більш віддалених країн європейського континенту (71% проти 57%).

З моменту виїзду з України понад третина українських переселенців (39%) вже здійснили короткострокові візити до України. Це допомагає людям підтримувати зв’язок із родинами та громадами, а також ухвалювати рішення щодо умов можливого повернення.

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Нагадаємо, кожен третій український біженець відчуває себе частиною спільноти у країні, що його прийняла, водночас стільки ж хотіли б повернутися додому, в Україну. Про це йдеться в опитуванні, опублікованому у лютому Агентством ЄС з основних прав (FRA).

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