Більшість переселенців з України планують повернутися додому з країн ЄС, – дослідження ООН

Абсолютна більшість українських шукачів притулку, які залишили країну внаслідок російської збройної агресії, висловлюють намір або сподівання повернутися додому.
Про це свідчать результати останнього опитування Агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН).
Так, 76% опитаних українців, які наразі перебувають у країнах ЄС і Молдові, заявили про свої плани або сподівання назавжди повернутися на Батьківщину.
Причому українці, які перебувають у сусідніх з Україною країнах Європи, більше прагнуть повернутися додому, ніж ті, хто виїхав до більш віддалених країн європейського континенту (71% проти 57%).
З моменту виїзду з України понад третина українських переселенців (39%) вже здійснили короткострокові візити до України. Це допомагає людям підтримувати зв’язок із родинами та громадами, а також ухвалювати рішення щодо умов можливого повернення.
Нагадаємо, кожен третій український біженець відчуває себе частиною спільноти у країні, що його прийняла, водночас стільки ж хотіли б повернутися додому, в Україну. Про це йдеться в опитуванні, опублікованому у лютому Агентством ЄС з основних прав (FRA).