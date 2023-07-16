Більшість переселенців з України планують повернутися додому з країн ЄС, – дослідження ООН

Понад третина біженців здійснювали короткочасні візити в Україну після виїзду до країн ЄС.

Абсолютна більшість українських шукачів притулку, які залишили країну внаслідок російської збройної агресії, висловлюють намір або сподівання повернутися додому.

Про це свідчать результати останнього опитування Агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН).

Так, 76% опитаних українців, які наразі перебувають у країнах ЄС і Молдові, заявили про свої плани або сподівання назавжди повернутися на Батьківщину.

Причому українці, які перебувають у сусідніх з Україною країнах Європи, більше прагнуть повернутися додому, ніж ті, хто виїхав до більш віддалених країн європейського континенту (71% проти 57%).

З моменту виїзду з України понад третина українських переселенців (39%) вже здійснили короткострокові візити до України. Це допомагає людям підтримувати зв’язок із родинами та громадами, а також ухвалювати рішення щодо умов можливого повернення.

Нагадаємо, кожен третій український біженець відчуває себе частиною спільноти у країні, що його прийняла, водночас стільки ж хотіли б повернутися додому, в Україну. Про це йдеться в опитуванні, опублікованому у лютому Агентством ЄС з основних прав (FRA).