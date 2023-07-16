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Наразі "вагнерівці" у Білорусі не становлять загрозу для України, - ДПСУ

Мова йде про кілька сотень найманців.

Наразі "вагнерівці" у Білорусі не становлять загрозу для України, - ДПСУ
Фото: EPA/UPG

Бойовики ПВК "Вагнера", які прибули до Білорусі, не становлять зараз загрози для України, але ситуація може змінюватися.

Про це речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомив в ефірі телемарафону.

"Зараз наша розвідка відстежує, що на території Білорусі заведені окремі групи найманців, проте про якесь масове чи масштабне заведення представників ПВК мова не йде. Мова йде про кілька сотень, які в подальшому розміщуються у тих місцях, які були підготовлені", - сказав речник.

Він додав, що прикордонники продовжують відстежувати переміщення "вагнерівців" по Білорусі. За його словами, наразі бойовики ПВК "Вагнера" не становлять загрозу для України.

"Та кількість не становить якоїсь загрози для України, щоб створити якесь ударне угрупування. Проте, звісно, Білорусь може їх задіювати і для більш серйозних речей. До прикладу, для дестабілізації ситуації на кордоні з Україною або з іншими країнами", - наголосив Демченко.

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Нагадаємо, що за даними британської розвідки, упродовж останніх днів в РФ почали формуватися тимчасові домовленості щодо майбутнього ПВК "Вагнер".

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила, що у Білорусі можуть перебувати близько 200 "вагнерівців". За домовленістю із самопроголошеним білоруським президентом Лукашенком після заколоту в Росії ватажок "вагнерівців" Пригожин мав вирушити у Білорусь.

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