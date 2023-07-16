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Росія вивела у Чорне море 11 бойових кораблів, серед них – 2 ракетоносії

Загальний залп становить до 12 "Калібрів".

Росія вивела у Чорне море 11 бойових кораблів, серед них – 2 ракетоносії
Фото: Владислав Назаров у Telegram

Зранку 16 липня росіяни збільшили кількість бойових кораблів у Чорному морі з 9 до 11 одиниць. Серед них – 2 ракетоносії з загальним залпом до 12 "Калібрів".

Про це повідомив в ефірі телемарафону речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Оперативна ситуація змінилась. 11 вже кораблів нині у Чорному морі. А в Середземному морі є 1 носій крилатих ракет “Калібр”, я так розумію, він повернувся з поповнення запасів", – зазначив він.

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Нагадаємо, станом на ранок 15 липня Росія тримала на бойовому чергуванні у Чорному морі 9 кораблів, серед них – 2 носії крилатих ракет "Калібр" з загальним залпом до 12 ракет.

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