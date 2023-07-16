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Російські пропагандисти активно створюють фейки про полонених воїнів ЗСУ

Переважно ця "інформація" орієнтована на внутрішнього споживача.

Російські пропагандисти активно створюють фейки про полонених воїнів ЗСУ

На тлі відсутності правдивих новин щодо успіхів російської армії останніми днями значно посилилася робота ворожих пропагандистів по веденню інформаційної війни проти України.

Про це повідомляє у Telegram СтратКом ЗСУ.

Особливу увагу російські пропагандисти приділяють відео та фотоматеріалам із полоненими воїнами Сил оборони України. За останній тиждень зафіксовано більше 4 800 таких повідомлень. У окремі дні росіяни продукували більше 870 повідомлень через більш як 1 300 різних джерел.

Аналіз такої “інформації”, першоджерел та каналів її поширення дозволяє дійти висновку, що в переважній більшості вона є фейком, орієнтованим на внутрішнього споживача.

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"Ймовірно це повʼязано з тим, що ворог завіз на певні ділянки фронту нових пропагандистів тактичного рівня, у яких проглядаються ознаки слабкої, але, все ж таки, хоча б якоїсь розумової діяльності. І навіть здібності до креативу", – йдеться у повідомленні.

Активізація російської пропаганди може свідчити про спроби воєнно-політичного керівництва Росії “розбавити” думки в їхньому суспільстві про невдачі армії РФ на фронті.

Крім того, вироблення та поширення інформаційних матеріалів з полоненими воїнами України має на думку творців фейків посилювати стійкість духу російських солдат та пригнічувати психологічну стійкість захисників України та їхніх родин.

Сили оборони України наголошують: відслідковується кожний воїн, який потрапив в руки ворога. Причини полону можуть бути різними, проте шлях у всіх один – додому, рано чи пізно. Над цим постійно працюють відповідні уповноважені органи та посадові особи.

Нагадаємо, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував російський фейк про "замах" на пропагандисток Маргариту Симоньян і Ксенію Собчак. За його словами, діяльність Симоньян і Собчак ні на що не впливає.

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