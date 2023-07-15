У Зеленського прокоментували російський фейк про "замах" на Симоньян і Собчак: "Вони ні на що не впливають"

"Все, що роблять Симоньян та Собчак, спрямоване на їхню "достатньо дивну аудиторію".

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував російський фейк про "замах" на пропагандисток Маргариту Симоньян і Ксенію Собчак.

Свою думку він висловив під час ефіру національного телемарафону, передає Укрінформ.

"Вони нам абсолютно точно не потрібні. Вони ні на що не впливають. Вони не відіграють сьогодні якусь важливу роль в тому, що відбувається, і в рамках війни в цілому, і в рамках втрати Росією позицій в глобальному сенсі. Вони позбавлені сенсу", - заявив він.

Подоляк додав, що все, що роблять Симоньян та Собчак, спрямоване на їхню "достатньо дивну аудиторію".

Нагадаємо, що ФСБ РФ заявила, що нібито запобігла спробі "ліквідації" Симоньян та Собчак. При цьому у "замаху" вони звинуватили СБУ. Пізніше в країні-агресорці заявили про арешт семи людей у справі про цей "замах".

Зазначимо, що в березні 2018 року Собчак потрапила у базу "Миротворця".