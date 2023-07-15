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На Херсонщині партизани ліквідували 6 окупантів, – “АТЕШ”

Крім того, партизани пошкодили дві вантажівкі окупантів.

На Херсонщині партизани ліквідували 6 окупантів, – “АТЕШ”
Фото: “АТЕШ”

На Херсонщині партизани ліквідували 6 російських окупантів. 

Про це повідомляє рух спротиву “АТЕШ”. 

“14 липня о 12:00 агент руху «АТЕШ» влаштував підрив на стоянці вантажних авто окупантів у селі Великі Копані, що на Херсонщині. Стоянка знаходилася навпроти непрацюючої АЗС "Укрнафта" на вулиці Леніна, 34”, – йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що в результаті підриву 6 російських військових знищені, 2 вантажівки були пошкоджені.

Нагадаємо, у Криму рух спротиву "АТЕШ" готується до акції "Беz машин". Наразі активісти шукають "Z-патріотів".

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