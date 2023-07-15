У Криму рух спротиву "АТЕШ" готується до акції "Беz машин"

Рух спротиву "АТЕШ" заявив, що проводить підготовку до акції "Беz машин" у тимчасово окупованому росіянами Криму.

Про це йдеться у телеграм-каналі руху.

На півострові люди фіксують претендентів "познайомитися" з акцією. Жителів закликають спалювати авто "Z-патріотів", розмальовувати фарбою, різними способами пошкоджувати колеса і блокувати вихлопну трубу монтажною піною чи іншими сторонніми предметами.

"Опцій як покарати Z-патріота безліч. Це зробити потрібно, для науки іншим!", - зазначили учасники руху спротиву.

Нагадаємо, нещодавно партизани виявили у Криму неподалік від Сімферополя базу зберігання пального російських окупантів.

Також українське підпілля працює над встановленням особи російських військових, які брали безпосередню участь у підриві греблі Каховської ГЕС.