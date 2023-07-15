Головне за ніч та ранок. Субота, 15 липня

Сили та засоби Повітряних сил України знищили за ніч 15 липня 10 ворожих повітряних цілей, повідомляє командування Повітряних сил.

Зокрема Росія атакувала Україну шістьма ударними дронами типу "Shahed" з південного напрямку. Бійцям вдалося збити на півдні та сході країни чотири ударні дрони «Shahed-136/131».

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що росіяни надалі зосереджують основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. За добу відбулось 32 бойових зіткнення.

Ворог завдав зокрема 50 авіаційних ударів та здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Натомість авіація Сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та один - по зенітно-ракетному комплексу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії минулої доби уразили дев'ять артилерійських засобів на вогневих позиціях.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 15 липня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що втрати російських окупантів за минулу добу збільшилися на 590 осіб. Таким чином, кількість знищених загарбників сягнула орієнтовно 237180 осіб.

Про інші втрати противника – в новині.

У ніч з 14 на 15 липня сили та засоби протиповітряної оборони на Миколаївщині збили три дрони-камікадзе типу "Shahed 136/131", повідомляє керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Окупанти також цілий день обстрілювали Очаків та громаду. Ворог завдав артилерійських ударів по береговій смузі та території Очакова. Були пошкоджені житлові будинки та лінію мережі Інтернет. Також сталося займання сухої трави на відкритій території, яке було оперативно ліквідовано. Постраждалих немає.

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний в інтерв'ю Washington Post розповів про свої плани стосовно повернення окупованого Росією в 2014 році Криму.

"Як тільки у мене з'являться засоби, я щось зроблю. Мені начхати - мене ніхто не зупинить", - сказав Залужний.

Він наголосив, що повернути Крим необхідно попри те, що деякі чиновники на Заході стурбовані можливою реакцією Володимира Путіна на звільнення окупованого Росією півострова.

Водночас Головокомандувач ЗСУ нарікає на залежність України від поставок союзниками боєприпасів, адже чим більше Україна може стріляти, тим менших втрат зазнають її захисники. Для звільнення окупованих Росією територій і мінімізації втрат України потрібні ресурси, яких Україні все ще бракує, попри заяви західних офіційних осіб. До того ж, Залужний критикує колег, які стверджували, що Києву не потрібні F-16.

Докладніше – в новині.

До Білорусі прибула велика колона легкових та вантажних авто від ПВК "Вагнер", повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Колона авто з "вагнерівцями" прибула на номерах так званих "ДНР/ЛНР". "Далі вони пройшли через Рогачов у бік Бобруйська і потім – на Осиповичі. Маршрут вказує на те, що колона ПВК "Вагнер" рухається до наметового табору в с. Мета", - йдеться у повідомленні.

За даними групи, у колоні помітили щонайменше 60 автомобілів, серед яких - пікапи, великі фури та орієнтовно три автобуси для перевезення людей. Колону супроводжувала білоруська ДАІ. Колона прямувала в бік Осиповичів, де розташований табір "вагнерівців".

Міністр оборони Великобританії Бен Воллес восени може залишити свою посаду і повністю піти з політики, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Times.

Цієї осені прем'єр-міністр Сполученого Королівства Ріші Сунак готується переформатувати свою команду, аби спробувати перезавантажити уряд перед виборами. Тож Бен Воллес вважає, що його час на посаді міністра оборони добігає кінця. Одна з причин звільнення, яку називає видання, - це неможливість Сунака переконати президента США Джо Байдена та інших лідерів в тому, що міністр Воллес мав стати наступним генеральним секретарем НАТО.

Міністр оборони залишатиметься прихильником Ріші Сунака і уряду.

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