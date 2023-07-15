У Чорному морі - два російські носії "калібрів", - ВМС України

Станом на 9.00 15 липня Росія утримує в Чорному морі на бойовому чергуванні дев'ять кораблів.

Про це повідомляє командування Військово-морських сил ЗСУ.

Серед кораблів - два носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить 12 ракет.

В Азовському морі перебуває один ворожий корабель, а в Середземному - до восьми суден.

Нагадаємо, зранку 13 липня на бойовому чергуванні у Чорному морі перебували девʼять ворожих кораблів, серед них було три ракетоносії. Загальний залп становив до 20 ракет.

Тим часом уночі 15 липня РФ завдала ще один удар іранськими ударними БпЛА “Shahed-136/131” та зенітними керованими ракетами по Україні.