Уночі Росія завдала по Україні ще один удар іранськими “Shahed-136/131” та зенітними керованими ракетами

На Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках протягом доби відбулися 32 бойових зіткнення.

Уночі 15 липня РФ завдала ще один удар іранськими ударними БпЛА “Shahed-136/131” та зенітними керованими ракетами по Україні.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Інформацію щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюють.

Крім того, ворог завдав 50 авіаційних ударів та здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Росіяни надалі зосереджують основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 32 бойових зіткнення.

Натомість авіація Сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та один - по зенітно-ракетному комплексу противника. А підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили дев'ять артилерійських засобів на вогневих позиціях.

Ситуація на фронті станом на 6.00 15 липня така:

на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін;

та оперативна обстановка без суттєвих змін; на Сіверському та Слобожанському росіяни протягом доби завдали авіаційного удару в районі Радьківки Сумської області. Здійснили мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Карповичі, Камінь Чернігівської області; Білокопитове, Малушине, Бояро-Лежачі Сумської області та Козача Лопань, Нескучне, Мороховець, Тернова Харківської області;

та росіяни протягом доби завдали авіаційного удару в районі Радьківки Сумської області. Здійснили мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Карповичі, Камінь Чернігівської області; Білокопитове, Малушине, Бояро-Лежачі Сумської області та Козача Лопань, Нескучне, Мороховець, Тернова Харківської області; на Куп’янському українські воїни стійко тримають оборону. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Дворічна, Западне, Кам’янка, Кислівка, Берестове, Фиголівка Харківської області;

українські воїни стійко тримають оборону. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Дворічна, Западне, Кам’янка, Кислівка, Берестове, Фиголівка Харківської області; на Лиманському протягом минулої доби окупанти вели безуспішні наступальні дії західніше Діброви Луганської області та східніше Новосадового Донецької області. Завдали авіаційних ударів в районах Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне, Федорівка, Веселе Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам'янське, Спірне, Роздолівка Донецької області;

протягом минулої доби окупанти вели безуспішні наступальні дії західніше Діброви Луганської області та східніше Новосадового Донецької області. Завдали авіаційних ударів в районах Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне, Федорівка, Веселе Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам'янське, Спірне, Роздолівка Донецької області; на Бахмутському під щільним вогнем авіації та артилерії ворога наші захисники успішно відбили усі атаки в районі Берхівки Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів біля Ступочок та Диліївки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Дружба, Васюківка, Часів Яр, Олександро-Шультине, Диліївка, Північне та Південне Донецької області;

під щільним вогнем авіації та артилерії ворога наші захисники успішно відбили усі атаки в районі Берхівки Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів біля Ступочок та Диліївки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Дружба, Васюківка, Часів Яр, Олександро-Шультине, Диліївка, Північне та Південне Донецької області; на Авдіївському загарбники вели безуспішні наступальні дії в районі Первомайського. Завдали авіаударів біля Авдіївки та Первомайського. У той же час ворог здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Бердичі, Керамік, Ласточкине, Авдіївка Донецької області;

загарбники вели безуспішні наступальні дії в районі Первомайського. Завдали авіаударів біля Авдіївки та Первомайського. У той же час ворог здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Бердичі, Керамік, Ласточкине, Авдіївка Донецької області; на Мар’їнському Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки. Противник здійснив обстріли понад 15 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Побєда та Георгіївка Донецької області;

Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки. Противник здійснив обстріли понад 15 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Побєда та Георгіївка Донецької області; на Шахтарському росіяни вели безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки Донецької області. Здійснили обстріли населених пунктів Парасковіївка, Новомихайлівка, Макарівка, Новоукраїнка, Благодатне та Богоявленка;

росіяни вели безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки Донецької області. Здійснили обстріли населених пунктів Парасковіївка, Новомихайлівка, Макарівка, Новоукраїнка, Благодатне та Богоявленка; на Запорізькому та Херсонському окупанти зосереджують основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки Запорізької області та Грозового і Козацького Херсонської області. Здійснив артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, серед них Вільне поле, Мала Токмачка, Гуляйполе, Залізничне, Білогір'я Запорізької області; Антонівка, Тягинка, Чорнобаївка, Микільське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

Генштаб ЗСУ також повідомив, що Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Нагадаємо, у ніч на 15 липня сили та засоби протиповітряної оборони на Миколаївщині збили три дрони-камікадзе типу "Shahed 136/131".

Минулої доби російські окупанти вбили ще одного жителя Донеччини. Трагедія сталася у Нескучному.