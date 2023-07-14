Україна почала передавати Інтерполу інформацію про колаборантів, що втекли до Європи

Спокійне життя колаборантів в країнах ЄС добігає кінця, оскільки Нацполіція розпочала співпрацю з Інтерполом.

Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

“Першими в Україні випробовуємо схему, як не дати зрадникам та посібникам окупантів “осісти” та сховатися в цивілізованому світі”, - написав він.

Болвінов наголосив, що не всі колаборанти втекли до Росії, і у багатьох випадках вони переховуються в Євросоюзі. Більше того - вони прикриваються українським громадянством, стверджують, що постраждали від війни та потребують прихистку.

“Кожного, хто був причетний до співпраці з росіянами під час окупації, вносимо в базу та даємо заявку в Інтерпол. Повідомляємо іноземним колегам про те, що ці люди – не “жертви війни” або політичні біженці, якими намагаються там виглядати, а підозрювані в кримінальних злочинах в Україні. Юридично – це підстава для того, щоби повернути кожного, хто туди прибув, тобто "за порєбрік", - наголосив поліцейський.

Він уточнив, що викрити таких колаборантів допомагають українці, які надають слідчим та дізнавачам інформацію про місцезнаходження втікачів-колаборантів.

Наразі до бази даних відправили дані 25 таких втікачів.

Нагадаємо, український суд призначив 15 років тюрми очільникові російської окупаційної адміністрації у тимчасово захопленій частині Запорізької області Євгену Балицькому.