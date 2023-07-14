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Україна почала передавати Інтерполу інформацію про колаборантів, що втекли до Європи

Наразі до бази даних відправили дані 25 таких втікачів. 

Україна почала передавати Інтерполу інформацію про колаборантів, що втекли до Європи
Фото: Укрінформ

Спокійне життя колаборантів в країнах ЄС добігає кінця, оскільки Нацполіція розпочала співпрацю з Інтерполом. 

Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

“Першими в Україні випробовуємо схему, як не дати зрадникам та посібникам окупантів “осісти” та сховатися в цивілізованому світі”, - написав він. 

Болвінов наголосив, що не всі колаборанти втекли до Росії, і у багатьох випадках вони переховуються в Євросоюзі. Більше того - вони прикриваються українським громадянством, стверджують, що постраждали від війни та потребують прихистку.

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“Кожного, хто був причетний до співпраці з росіянами під час окупації, вносимо в базу та даємо заявку в Інтерпол. Повідомляємо іноземним колегам про те, що ці люди – не “жертви війни” або політичні біженці, якими намагаються там виглядати, а підозрювані в кримінальних злочинах в Україні. Юридично – це підстава для того, щоби повернути кожного, хто туди прибув, тобто "за порєбрік", - наголосив поліцейський. 

Він уточнив, що викрити таких колаборантів допомагають українці, які надають слідчим та дізнавачам інформацію про місцезнаходження втікачів-колаборантів. 

Наразі до бази даних відправили дані 25 таких втікачів. 

Нагадаємо, український суд призначив 15 років тюрми очільникові російської окупаційної адміністрації у тимчасово захопленій частині Запорізької області Євгену Балицькому.

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