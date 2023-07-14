Мобілізованих росіян, які воюють в Україні, змушують підписувати контракти, - Маляр

У разі відмови загарбникам погрожують утримувати їх на передовій без ротації.

Від початку цього місяця у з’єднаннях і військових частинах російських військ, які перебувають на тимчасово окупованій території України, почали примушувати мобілізованих підписувати контракти.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, у разі відмови командири вдаються до шантажу підлеглих та погрожують їм утриманням на передовій без ротації.

"Як заохочення щодо мобілізованих, які погодилися, застосовується звільнення від виконання службових обов’язків на 1–2 доби (т. зв. вихідні), що є доволі ефективним чинником в умовах відмови командирами надання відпусток, у т. ч. за сімейними обставинами", - розповіла Маляр.

Заступниця міністра оборони додала, що таким чином військове керівництво країни-агресора намагається створити для Кремля "втішну" статистику щодо темпів набору на контрактну військову службу.

Нагадаємо, у Росії з 1 липня всі так звані приватні військові компанії РФ мали підписати контракти з міноборони.

Раніше Генштаб ЗСУ повідомляв, що у Краснодарському краї РФ примушують підписувати контракти строковиків.