Президентка Єврокомісії і спецпредставник ЄС із санкцій обговорили боротьбу з ухиленням від обмежувальних заходів

"Ми залишаємося твердо відданими послабленню військової машини Росії за допомогою санкцій", - наголосила фон дер Ляєн.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і спеціальний представник Євросоюзу з питань санкцій Девід О’Салліван обговорили боротьбу з ухиленням від обмежувальних заходів.

Про це йдеться в дописі фон дер Ляєн у твітері.

Співрозмовники також торкнулися теми виконання санкцій Європейського Союзу проти Росії.

"Координація з нашими партнерами має вирішальне значення. Ми залишаємося твердо відданими послабленню військової машини Росії за допомогою санкцій", - заявила президентка Єврокомісії.

Glad to discuss with our EU sanctions envoy @D0Sullivan about enforcement of EU sanctions against Russia and tackling circumvention.



Coordination with our partners is crucial.



We remain strongly committed to weakening Russia‘s war machine through sanctions. pic.twitter.com/tk829AZ0s7 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 14, 2023

Нагадаємо, 23 червня набув чинності 11-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії. Він націлений на обмеження продажів і передачі чутливих технологій подвійного призначення країнам, які допомагають росіянам уникати обмежувальних заходів.

Як показує оцінка впливу, підготовлена Європейською комісією, обмежувальні заходи Європейського Союзу проти Росії будуть посилюватися з часом і матимуть все більший довгостроковий вплив на економіку Москви.

Загалом ЄС ввів санкції проти майже 1500 осіб і 250 організацій з РФ після анексії Криму у 2014 році та вторгнення в Україну в лютому минулого року.