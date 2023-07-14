Забужко і Сенцова нагородили французьким Орденом Почесного легіону

Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен нагородив орденом Почесного легіону двох видатних українців - письменницю Оксану Забужко та режисера й військовослужбовця Збройних сил України Олега Сенцова.

Про це він повідомив у Twitter.

"У цей Національний день 14 липня я мав би велику честь вручити від імені президента Емманюеля Макрона орден Почесного легіону двом видатним українцям - письменниці Оксані Забужко та режисерові Олегу Сенцову, постраждалому внаслідок бойових дій минулих вихідних", - написав Понсен і опублікував відео з привітаннями.

"Їх імена добре відомі у Франції та Європі, вони обидва нині борються за волю та незалежність України. Пані Забужко - на літературному фронті, а пан Сенцов - на полі бою. Хочу передати їм обом мої найщиріші та найпалкіші вітання", - додав він.

Посол зазначив, що відомі українці отримали нагороди від Франції у день Національного свята у "знаковому місці української культури та мистецтва" в садах Софіївського собору.

У цей Національний день #14 липня я мав би велику честь вручити від імені президента @EmmanuelMacron орден Почесного легіону двом видатним 🇺🇦:

- письменниця О. #Забуйко

- режисер О. #Сенцов, постраждалий внаслідок бойових дій минулих вихідних. 👏👏🏅🏅

Вітальне повідомлення 👇 pic.twitter.com/sbFdMZFu6b — Etienne de Poncins (@EdePoncins) July 14, 2023

Нагадаємо, в липні 2022 року найвищу нагороду Франції - Орден Почесного легіону - отримала українська письменниця Ліна Костенко.