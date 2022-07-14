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Ліні Костенко вручили Орден Почесного легіону - найвищу нагороду Франції

Українська письменниця зазначила, що це стало для неї несподіванкою.

Ліні Костенко вручили Орден Почесного легіону - найвищу нагороду Франції
Фото: Мирослава Барчук / Facebook

Українська письменниця Ліна Костенко отримала найвищу нагороду Франції - Орден Почесного легіону.

Фото та відео з нагородження опублікувала журналістка Мирослава Барчук у Facebook.

"Для мене це була абсолютна несподіванка. Я належу до всесвітньовідомої літератури. І раптом така відзнака", – сказала Костенко.

"Ви слушно сказали, я справді люблю Францію. І навіть в ті часи, страшні тоталітарні, я завжди бувала душею у Франції. У мене є вірші, твори про Францію", - додала вона.

Орден Почесного легіону (Ordre national de la Lеgion d'honneur) найвища нагорода у Франції, яку присуджує президент  за військові або цивільні заслуги. Легіон засновано 19 травня 1802. Декретом Наполеона Бонапарта від 14 липня 1804 "Про відзнаки членів Почесного Легіону" встановлено орден Легіону. Девіз ордену – "Честь і Вітчизна".

Згідно з кодексом Почесного легіону і військової медалі ця почесна організація має статус і права юридичної особи. Приналежність до ордена є вищою відзнакою пошани і офіційного визнання особливих заслуг у Франції.

Орден має три ступені і два достоїнства: ступінь Кавалер, ступінь Офіцер, ступінь Командор, достоїнство Великий Офіцер і найвище достоїнство – Великий Хрест.

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