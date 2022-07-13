Довженко-Центр перейшов у підпорядкування Держкіно

30 червня підписано акт приймання-передачі цілісного майнового комплексу ДП «Національний центр Олександра Довженка» зі сфери управління Міністерства культури та інформаційної політики України в управління Державного агентства України з питань кіно. Про це повідомила пресслужба Довженко-Центру.

“Розвиток Довженко-Центру відбувався як з участю Міністерства культури, так і без неї. Впродовж останніх двох років ― всупереч. МКІП докладало значних зусиль, аби роздробити Довженко-Центр, змінити його структуру і засади існування, обмежити фінансування, і нарешті позбулося Довженко-Центру, не збагнувши його цінності та ролі. Шкода, що цю цінність, очевидну для українського суспільства, підкреслила війна ― власна гідність і суверенність, яка досягається через самопізнання, мислення, захист власних цінностей та ідентичності”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Довженко-Центр був створений у 1994 році. На сьогодні це - найбільша в Україні та світі цілісна колекція українського кіномистецтва, дослідницький центр, культурний і мистецький простір.