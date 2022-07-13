Чому Захід боїться поразки Росії
Чому Захід боїться поразки Росії
​Миколаївські морпіхи показали, як знищили ворожий боєкомплект на Херсонщині за допомогою "стугни"
​Миколаївські морпіхи показали, як знищили ворожий боєкомплект на Херсонщині за допомогою "стугни"
Херсонська влада закликає мешканців міста та області евакуюватись
Херсонська влада закликає мешканців міста та області евакуюватись
​Протидія ракетній загрозі – українські реалії
​Протидія ракетній загрозі – українські реалії
Військові затримали мажорів, що скоїли п’яне ДТП у Кривому Розі
Військові затримали мажорів, що скоїли п’яне ДТП у Кривому Розі
За минулий тиждень співробітники МВС викрили дві ДРГ та затримали близько 50 осіб, - Єнін
За минулий тиждень співробітники МВС викрили дві ДРГ та затримали близько 50 осіб, - Єнін
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Табір бойовиків у Криму насправді може бути з'їздом страйкболістів (оновлено)
Табір бойовиків у Криму насправді може бути з'їздом страйкболістів (оновлено)
У Броварах захоронили майже 19 тисяч кубометрів знищених росіянами продуктів
У Броварах захоронили майже 19 тисяч кубометрів знищених росіянами продуктів
ГоловнаКультура

Довженко-Центр перейшов у підпорядкування Держкіно

Раніше він підпорядковувався Мінкульту.

Довженко-Центр перейшов у підпорядкування Держкіно
Фото: Довженко-Центр

30 червня підписано акт приймання-передачі цілісного майнового комплексу ДП «Національний центр Олександра Довженка» зі сфери управління Міністерства культури та інформаційної політики України в управління Державного агентства України з питань кіно. Про це повідомила пресслужба Довженко-Центру.

“Розвиток Довженко-Центру відбувався як з участю Міністерства культури, так і без неї. Впродовж останніх двох років ― всупереч. МКІП докладало значних зусиль, аби роздробити Довженко-Центр, змінити його структуру і засади існування, обмежити фінансування, і нарешті позбулося Довженко-Центру, не збагнувши його цінності та ролі. Шкода, що цю цінність, очевидну для українського суспільства, підкреслила війна ― власна гідність і суверенність, яка досягається через самопізнання, мислення, захист власних цінностей та ідентичності”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Довженко-Центр був створений у 1994 році. На сьогодні це - найбільша в Україні та світі цілісна колекція українського кіномистецтва, дослідницький центр, культурний і мистецький простір.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також